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Swiss alerte contre les voleurs dans les avions pour Hong Kong

Swiss Airlines, filiale de Lufthansa, révèle quelles destinations internationales figurent sur une liste de nouvelles lignes long-courriers.
Des avions Swiss à Dübendorf (image d'archives)Image: keystone

Attention aux voleurs dans ces avions Swiss

Après plusieurs vols entre Zurich et Hong Kong marqués par des larcins à bord, Swiss prend des mesures. L’équipage comme les passagers sont invités à mieux protéger leurs objets de valeur.
17.07.2026, 09:2317.07.2026, 09:23

Ces derniers mois, des voleurs ont sévi à plusieurs reprises à bord des vols de Swiss reliant Zurich à Hong Kong, rapporte le média spécialisé Aerotelegraph. Quelques cas isolés ont bien été signalés, a confirmé un porte-parole de Swiss. Il n’a toutefois pas souhaité communiquer de chiffres précis, soulignant que ces incidents restaient «très rares» au regard du nombre total de vols.

Swiss a néanmoins sensibilisé son personnel de cabine à cette problématique au moyen d’une communication interne, indique Aerotelegraph. Les membres d’équipage sont notamment invités à conserver leurs effets personnels et leurs objets de valeur, dans la mesure du possible, dans des compartiments de rangement verrouillables.

Voici où se classe Swiss dans «les pires compagnies européennes»

Le personnel est également préparé à ce type de situation dès sa formation. Sur les vols à destination de Hong Kong, les équipages sont encouragés à signaler tout comportement suspect.

Si un tel signalement est effectué, les autorités du lieu de destination en sont informées, précise le porte-parole. Les personnes suspectes peuvent alors être contrôlées à leur arrivée et, si nécessaire, être interpellées.

Swiss seule concernée

Les passagers sont eux aussi sensibilisés à ce risque. Swiss diffuse désormais systématiquement des annonces en cabine invitant les voyageurs à garder leurs objets de valeur sur eux plutôt que de les laisser dans les compartiments à bagages.

Selon un porte-parole, le problème semble se limiter aux vols opérés par Swiss. Aucune augmentation de ce type d’incidents n’a été constatée sur les autres liaisons assurées par les compagnies du groupe Lufthansa, auquel appartient Swiss. (dab/trad. hun)

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