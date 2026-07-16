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59 Suisses bloqués sur un bateau échoué en Allemagne

59 Suisses bloqués sur un bateau échoué en Allemagne

Le «MS Thurgau Gold» reste coincé en travers du Rhin.
Le «MS Thurgau Gold» reste coincé en travers du Rhin.image: thurgautravel
Un bateau de croisière thurgovien transportant 59 Suisses s’est échoué jeudi matin sur un banc de sable du Rhin, à Bonn. Les 140 personnes à bord sont indemnes, mais restent bloquées en attendant une nouvelle tentative de remorquage.
16.07.2026, 19:2916.07.2026, 19:29

Un bateau thurgovien de croisière fluviale s'est échoué jeudi matin contre un banc de sable sur le Rhin, à Bonn (D). Au total, 95 passagers dont 59 Suisses et 46 Allemands ainsi que 45 membres d'équipage se trouvent à son bord. Personne n'a été blessé. Le «MS Thurgau Gold» est resté bloqué depuis environ 07h00 en travers du fleuve, rapporte l'agence de presse allemande dpa en se basant sur des informations des pompiers locaux. Les autres bateaux peuvent toutefois passer dans les deux directions.

Le bateau s'est échoué lors d'une manoeuvre d'amarrage, précise à Keystone-ATS la compagne propriétaire Thurgau Travel, sise à Weinfelden (TG). Les premières tentatives de tractage par d'autres navires pour l'extraire du banc de sable ont échoué. On ignore encore si le «MS Thurgau Gold» a été endommagé.

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En début de soirée, ses occupants étaient toujours bloqués à bord. Une tentative de tractage par un bateau cargo est prévue. Si elle réussit et que le bateau suisse est intact, la croisière se poursuivra. Dans le cas contraire, les passagers seront acheminés à la rive sur un autre bateau vendredi matin. La croisière s'achèverait alors de manière prématurée.

Le bateau de croisière fluviale est parti samedi dernier de Braubach (D). Son trajet l'a emmené à Cologne et Amsterdam à l'aller. Au retour, la croisière a fait escale à Emmerich (D), Düsseldorf et Bonn. Elle est censée se poursuivre demain en direction de Remagen (D) pour se terminer à Andernach (D). (mbr/ats)

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