Voici le top 10 des objets commandés sur Internet dans votre canton

La pandémie a bouleversé les habitudes des gens et cela vaut évidemment pour leurs achats en ligne. Une évaluation exclusive de Digitec Galaxus s'est penchée sur la question. Les résultats sont surprenants.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar.

Lea Senn

Quels sont les articles qui ont été le plus souvent commandés?

Autrefois, c'est le smartphone qui dominait le palmarès. Mais la pandémie est arrivée et avec elle un nouveau «produit favori»: l'encre d'imprimante s'est précipitée pour la première fois en tête des ventes en 2020 et a pu conserver sa position l'année suivante. La situation sera intéressante cette année: l'encre restera-t-elle en tête après la suppression de l'obligation de travailler à domicile?

Le smartphone, longtemps en tête, ne figurait plus dans le top 10 en 2021. De plus, les jeux de société ont supplanté les LEGO dans le groupe de tête.

Top 10 des articles les plus vendus en 2021

Il y a un an encore, le classement était quelque peu différent: en raison du passage au télétravail, plusieurs gadgets comme les écouteurs, les moniteurs ou les câbles se sont alors glissés en tête du classement.

Top 10 des articles les plus vendus en 2020

Quels sont les produits à la mode?

Sans surprise, ce sont les autotests qui ont fait la course en tête au cours de la deuxième année de pandémie, gagnant plus de 1200 places parmi tous les types de produits. Les drapeaux et les tours d'apprentissage (une sorte de chaise haute pour enfants en bas âge) ont également gagné en popularité. Les articles de tabac (snus et articles de headshop) ont également été nettement plus achetés en 2021.

Quels produits ont été relégués?

Les plus grands perdants en 2021 sont les ciseaux de coiffure. Ils ont perdu 623 places dans le classement des produits par rapport à 2020.

Les climatiseurs et les espadrilles (tongs) ont également été moins populaires, probablement en raison de l'été pourri.

Quels sont les produits les plus populaires par canton?

Les cartouches d'encre sont l'article le plus acheté en Suisse. Ce produit occupe la première place dans presque tous les cantons. Il existe toutefois quelques exceptions surprenantes. Ainsi, dans certains cantons romands, les couches sont encore plus prisées. Dans le canton de Bâle-Ville, ce sont les écouteurs et à Zoug les câbles USB qui occupent la première place.

La carte est plus colorée en ce qui concerne les deuxièmes produits les plus vendus. On constate ainsi une forte demande d'adaptateurs pour prises électriques (Argovie, Soleure, Tessin) ou de smartphones (Zoug). Les amateurs de jeux sont manifestement chez eux dans le canton de Lucerne.

Avec les troisièmes produits les plus vendus, d'autres types s'ajoutent: en 2021, les Valaisans ont par exemple attrapé la fièvre du bricolage.

Quand les commandes sont-elles passées le plus souvent?

Les jours où le chiffre d'affaires est le plus élevé sont d'ailleurs le lundi, le mardi et le mercredi. Le samedi, en revanche, les clients et clientes suisses ont d'autres choses au programme que de faire du shopping sur Internet.

Et quand les clients de Digitec Galaxus ont-ils vraiment la fièvre du shopping ? À des heures tardives! L'heure de la journée où le chiffre d'affaires est le plus élevé se situe entre 21 et 22 heures.