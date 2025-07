Deux ressortissants français provoquent une course-poursuite à Bienne

Une déviation a été mise en place et les sapeurs-pompiers de professionnel de Bienne sont intervenus afin de remettre en état la route. Le bus des transports publics a été conduit à la remise pour réparations, alors que la voiture de livraison a dû être remorquée.

La collision s'est produite au croisement de la Rue Jakob-Rosius et du Faubourg du Lac. Les forces d'intervention ont alors procédé à l'interpellation des deux hommes sous la menace de l'arme de service. Le passager de la voiture en fuite a été légèrement blessé durant l’accident et a été emmené par une équipe d’ambulanciers à l’hôpital pour un contrôle.

Deux jeunes hommes de 18 ans ont tenté d’échapper à un contrôle de police dans la nuit de mercredi à jeudi à Bienne au volant d'une voiture de livraison volée. Leur véhicule est entré en collision avec un bus des Transports Publics Biennois et une voiture avant que les deux hommes ne soient appréhendés, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise.

