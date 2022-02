Die Druckertinte ist schweizweit der meistgekaufte Artikel – und liegt auch fast in jedem Kanton auf dem ersten Platz. Doch einige wenige überraschende Ausnahmen gibt es. So liegen in einigen Westschweizer Kantonen die Windeln noch höher im Kurs. Im Kanton Basel-Stadt liegen ausserdem Kopfhörer, in Zug USB-Kabel auf Platz eins.

Was wird wo am liebsten bestellt?

Einst dominierte das Smartphone die Charts. Doch dann kam die Pandemie und mit ihr ein neues «Lieblingsprodukt»: Die Druckertinte stürmte 2020 zum ersten Mal an die Spitze der Verkaufscharts und konnte im letzten Jahr die Position verteidigen. Interessant wird es in diesem Jahr: Bleibt die Tinte nach Aufhebung der Homeoffice-Pflicht Spitzenreiter?

Was in deinem Kanton am häufigsten bestellt wird

Welche Spielzeuge am häufigsten den Weg ins Kinderzimmer fanden, warum man in der Schweiz bald wilde Frisuren sehen könnte und um welche Uhrzeit die Online-Shopper Hochsaison haben: Dies zeigt eine exklusive Auswertung von Digitec Galaxus, dem grössten Onlinehändler der Schweiz.

So weit ist die russische Armee vorgerückt und das ist die Situation in Kiew

Auf eisige Nacht folgen weitere Nächte mit Tiefsttemperaturen

In der Nacht auf Sonntag sind an verschiedenen Messstellen in der Schweiz die tiefsten Werte dieses Winters registriert worden. So wurden in Andermatt UR minus 25.6 Grad gemessen.