Sur son uniforme, le nouveau chef de l'armée arborait un drapeau suisse surprenant. Image: keystone

Ce détail sur l'uniforme du nouveau chef de l'armée suisse crée la surprise

En voyant l'uniforme de Benedikt Roos, certains internautes l'ont accusé d'avoir violé la loi en arborant un drapeau suisse rectangulaire. Le Departement de la Défense répond.

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Lors d’une rencontre avec les médias jeudi à Thoune (BE), le nouveau chef de l’armée, Benedikt Roos, a évoqué notamment le pistolet réglementaire, critiqué après des tests jugés peu convaincants par une enquête de watson. Mais au-delà de ses déclarations, c’est un détail vestimentaire qui a retenu l’attention.

Sur son bras gauche, un écusson a fait réagir. On y distingue une croix blanche sur fond rouge, un symbole attendu pour un militaire suisse. C'est pourtout sa forme qui surprend: le badge est rectangulaire, et non carré. Plusieurs internautes, notamment sur Reddit, ont relevé cette particularité pour un drapeau suisse.

L’origine de ces interrogations tient à un passage de la loi suisse sur la protection des armoiries. Celle-ci stipule, à l’article 3, alinéa 1:

«La bannière suisse montre une croix suisse dans un champ carré»

Cette règle fait du drapeau suisse un cas presque unique au monde. Seul le Vatican possède également un drapeau carré. Dès lors, pourquoi le chef de l’armée arbore-t-il un écusson rectangulaire?

Interrogé par watson, un porte-parole du groupe Défense au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) précise qu’il s’agit d’un badge officiel de l’armée suisse. Il explique:

«Le chef de l’armée le porte pour symboliser son attachement à la mission de défense nationale»

La forme rectangulaire, elle, est volontaire. Elle permet de distinguer cet écusson de l’emblème officiel présent sur l’uniforme, lui aussi agrémenté d’une croix suisse, mais dans sa forme carrée classique.

Le drapeau officiel se trouve au-dessus de l’écusson rectangulaire de Benedikt Roos. Image: keystone

Lors de son apparition, Benedikt Roos portait d’ailleurs également l'insigne officiel, placé légèrement au-dessus du badge qui fait débat.

Cette représentation en rectangle n’entre d'ailleurs pas en contradiction avec le droit de protection des armoiries. Celui-ci prévoit en effet des exception pour le droit militaire, le droit de l’aviation ou encore le droit maritime.

Des règles spécifiques s’appliquent dans ces domaines et autorisent des adaptations par rapport à la forme officielle du drapeau suisse. Un exemple bien connu est celui des navires de haute mer, qui arborent généralement un pavillon qui n'est pas carré.

L’armée peut donc, elle aussi, utiliser des versions différentes de la croix suisse sans enfreindre la loi. (dab/trad. joe)