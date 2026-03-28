ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Le drapeau sur l'uniforme du chef de l'armée suisse crée la surprise

L&#039;armée suisse a «les meilleurs soldats», dit son nouveau chef
Sur son uniforme, le nouveau chef de l'armée arborait un drapeau suisse surprenant.Image: keystone

Ce détail sur l'uniforme du nouveau chef de l'armée suisse crée la surprise

En voyant l'uniforme de Benedikt Roos, certains internautes l'ont accusé d'avoir violé la loi en arborant un drapeau suisse rectangulaire. Le Departement de la Défense répond.
28.03.2026, 09:2528.03.2026, 10:41

Lors d’une rencontre avec les médias jeudi à Thoune (BE), le nouveau chef de l’armée, Benedikt Roos, a évoqué notamment le pistolet réglementaire, critiqué après des tests jugés peu convaincants par une enquête de watson. Mais au-delà de ses déclarations, c’est un détail vestimentaire qui a retenu l’attention.

Pourquoi l'argent ne règlera pas le gros problème de l'armée suisse

Sur son bras gauche, un écusson a fait réagir. On y distingue une croix blanche sur fond rouge, un symbole attendu pour un militaire suisse. C'est pourtout sa forme qui surprend: le badge est rectangulaire, et non carré. Plusieurs internautes, notamment sur Reddit, ont relevé cette particularité pour un drapeau suisse.

L’origine de ces interrogations tient à un passage de la loi suisse sur la protection des armoiries. Celle-ci stipule, à l’article 3, alinéa 1:

«La bannière suisse montre une croix suisse dans un champ carré»

Cette règle fait du drapeau suisse un cas presque unique au monde. Seul le Vatican possède également un drapeau carré. Dès lors, pourquoi le chef de l’armée arbore-t-il un écusson rectangulaire?

Le nouveau pistolet de l'armée suisse est encore pire qu'attendu

Interrogé par watson, un porte-parole du groupe Défense au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) précise qu’il s’agit d’un badge officiel de l’armée suisse. Il explique:

«Le chef de l’armée le porte pour symboliser son attachement à la mission de défense nationale»

La forme rectangulaire, elle, est volontaire. Elle permet de distinguer cet écusson de l’emblème officiel présent sur l’uniforme, lui aussi agrémenté d’une croix suisse, mais dans sa forme carrée classique.

Das Abzeichen der Schweizer Fahne an der Uniform von Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee, am Rand der Medienkonferenz 100 Tage Chef der Amee sowie Praesentation der Armeebotschaft 2026, am D ...
Le drapeau officiel se trouve au-dessus de l’écusson rectangulaire de Benedikt Roos.Image: keystone

Lors de son apparition, Benedikt Roos portait d’ailleurs également l'insigne officiel, placé légèrement au-dessus du badge qui fait débat.

Cette représentation en rectangle n’entre d'ailleurs pas en contradiction avec le droit de protection des armoiries. Celui-ci prévoit en effet des exception pour le droit militaire, le droit de l’aviation ou encore le droit maritime.

Voici ce que l'armée suisse veut s'acheter pour 1,7 milliard

Des règles spécifiques s’appliquent dans ces domaines et autorisent des adaptations par rapport à la forme officielle du drapeau suisse. Un exemple bien connu est celui des navires de haute mer, qui arborent généralement un pavillon qui n'est pas carré.

L’armée peut donc, elle aussi, utiliser des versions différentes de la croix suisse sans enfreindre la loi. (dab/trad. joe)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
1
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
    Thèmes
    Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
    1 / 10
    Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

    Le coffre au trésor
    source: emojipedia
    partager sur Facebookpartager sur X
    Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.
    Video: watson
    Ceci pourrait également vous intéresser:
    Avez-vous quelque chose à nous dire ?
    Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
    0 Commentaires
    Connexion
    user avatar
    Votre commentaire
    YouTube Link
    0 / 600
    Vers les règles des commentaires..
    Un détenu s'est échappé de de cette prison romande
    Une évasion est survenue lundi lors d'un transfert entre la prison de La Brenaz, à Puplinge (GE), et les Hôpitaux de Genève. L'homme est toujours en fuite.
    Un détenu de la prison de la Brenaz, établissement situé à Puplinge (GE), s'est évadé lundi. L'évasion a eu lieu au cours d'un transfert en ambulance entre la prison et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), selon une information de la Tribune de Genève, confirmée vendredi par le Département des institutions et du numérique (DIN).
    L’article