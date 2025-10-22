faible pluie12°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Le poisson est l'animal le plus abandonné de Suisse

Les abandons de poissons en hausse en Suisse.
Les refuges suisses ont recueillis 18 605 poissons l'an dernier (image d'illustration).Image: Shutterstock

Voici l'animal le plus abandonné en Suisse

La Protection suisse des animaux (PSA) s'inquiète d'une hausse du nombre d'animaux abandonnés dans notre pays. Les poissons sont en tête de la statistique.
22.10.2025, 11:2822.10.2025, 11:28

La Protection suisse des animaux (PSA) constate une nouvelle hausse du nombre de chiens, chats, poissons recueillis dans des refuges. Elle en a recensé 32 079 l'an dernier, soit 572 de plus par rapport à 2023. Le nombre d'animaux abandonnés est alarmant, selon la PSA.

La hausse est frappante dans toutes les catégories, note la PSA mercredi dans un communiqué. Le nombre d'animaux abandonnés s'établit à 25 403 (+306), celui des animaux trouvés atteint 5449 (+212) et celui provenant de saisies officielles est de 1234 (+ 61).

Dans l'avion, la vie d'un chien ne vaut pas plus qu'une valise

Le nombre de chats recueillis a particulièrement augmenté: les refuges en comptent 7963, soit 357 de plus qu'un an auparavant. Les rongeurs et lapins retournés sont aussi en hausse, atteignant 2047 spécimens, soit 219 de plus.

Des refuges poussés à leurs limites

Avec 18 605 poissons recueillis – presque exclusivement des animaux abandonnés – cette espèce animale reste en tête de la statistique. Maigre consolation, ce niveau est stable par rapport à 2023. Le nombre de chiens en refuge a sensiblement augmenté, avec 1009 animaux abandonnés, contre 865 un an auparavant.

«La nette hausse du nombre d’animaux recueillis n’est pas une bonne évolution», selon Marco Mettler, directeur général de la PSA cité dans le communiqué. Cette tendance pousse de nombreux refuges à leurs limites. La PSA rappelle qu'il faut bien réfléchir avant d'acquérir un animal de compagnie. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
5
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
Le «poisson de l'apocalypse» a fait son apparition
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Voici combien ça rapporte d'être informaticien en Suisse
La Suisse fait face à une pénurie bien particulière; celle des professionnels du domaine de l'informatique et des technologies de pointe. De ce fait, la branche devient très attractive du point de vue des salaires.
La Suisse continue de connaître une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur informatique: qu'il s'agisse du cloud, de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle, de nombreuses entreprises recherchent désespérément des spécialistes dans le domaine technologique.
L’article