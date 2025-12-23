Cette star de «Vampire Diaries» était de passage en Suisse
Non, Paul Wesley était également présent en sa qualité d'ambassadeur d'OMEGA. La maison horlogère a inauguré sa toute nouvelle boutique ce mardi, au coeur d'un hôtel quatre étoiles, Le Chalet de Flore, à quelques mètres des remontées mécaniques.
«En tant qu’amoureux des montagnes et du savoir-faire, cette boutique à Verbier représente le parfait mélange de luxe et d’authenticité. OMEGA a créé ici quelque chose de vraiment unique», s'est enthousiasmé l'acteur de 43 ans lors de l'inauguration, selon le média Luxury Tribune.
Une chose est sûre: Paul Wesley a manifestement adoré son séjour à Verbier. Voilà plusieurs jours que l'acteur, connu pour son rôle de beau et gentil vampire torturé, gratifie ses abonnés sur Instagram de stories enthousiastes sur les pistes, en compagnie de sa chérie, le mannequin allemand Natalie Kuckenburg.
Le couple, qui publie régulièrement des photos de ses escapades amoureuses, s'est fiancé cet été.
Un fan des Alpes et un ambassadeur de choix, donc, pour la marque horlogère basée à Bienne, qui compte déjà dans ses rangs plusieurs égéries de renom - dont Nicole Kidman, George Clooney, Eddie Redmayne ou encore Daniel Craig. Paul Wesley a rejoint cette grande famille en 2022. (mbr)