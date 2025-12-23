larges éclaircies
People

OMEGA: Paul Wesley de «Vampire Diaries» était de passage en Suisse

Paul Wesley, 43 ans, ambassadeur d'Omega, a profité de l'inauguration de la nouvelle boutique à Verbier pour skier avec sa chérie.
Paul Wesley, 43 ans, ambassadeur d'Omega, a profité de l'inauguration de la nouvelle boutique à Verbier pour skier avec sa chérie.image: instagram/paul wesley

Cette star de «Vampire Diaries» était de passage en Suisse

L'acteur Paul Wesley, qui a fait (et continue de faire) fondre le coeur de millions de téléspectatrices dans les années 2010 dans la série Vampire Diaries, était de passage à Verbier cette semaine. Et ce n'était pas seulement pour s'envoyer quelques belles descentes sur les pistes du domaine des Quatre Vallées.
23.12.2025, 19:0123.12.2025, 19:17

Non, Paul Wesley était également présent en sa qualité d'ambassadeur d'OMEGA. La maison horlogère a inauguré sa toute nouvelle boutique ce mardi, au coeur d'un hôtel quatre étoiles, Le Chalet de Flore, à quelques mètres des remontées mécaniques.

«En tant qu’amoureux des montagnes et du savoir-faire, cette boutique à Verbier représente le parfait mélange de luxe et d’authenticité. OMEGA a créé ici quelque chose de vraiment unique», s'est enthousiasmé l'acteur de 43 ans lors de l'inauguration, selon le média Luxury Tribune.

OMEGA a célébré l’inauguration officielle de sa nouvelle boutique à Verbier le 22 décembre, lors d’une cérémonie du couper de ruban, en présence de Paul Wesley.
La cérémonie du couper de ruban.image: instagram/paul wesley

Une chose est sûre: Paul Wesley a manifestement adoré son séjour à Verbier. Voilà plusieurs jours que l'acteur, connu pour son rôle de beau et gentil vampire torturé, gratifie ses abonnés sur Instagram de stories enthousiastes sur les pistes, en compagnie de sa chérie, le mannequin allemand Natalie Kuckenburg.

Paul Wesley et sa fiancée, le mannequin allemand Natalie Kuckenburg.
Paul Wesley et sa fiancée, le mannequin allemand Natalie Kuckenburg.image: instagram/paul wesley

Le couple, qui publie régulièrement des photos de ses escapades amoureuses, s'est fiancé cet été.

Omega lâche un gros indice sur l'identité du prochain James Bond

Un fan des Alpes et un ambassadeur de choix, donc, pour la marque horlogère basée à Bienne, qui compte déjà dans ses rangs plusieurs égéries de renom - dont Nicole Kidman, George Clooney, Eddie Redmayne ou encore Daniel Craig. Paul Wesley a rejoint cette grande famille en 2022. (mbr)

