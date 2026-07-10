Des tests sur la pollution lumineuse sont actuellement menés près de la gare d'Elgg (ZH). Image: watson-user

Mais que sont ces étranges objets suspendus dans les gares CFF?

Des essais sont actuellement menés dans certaines gares suisss afin de mesurer la pollution lumineuse et ses conséquences sur la nature. Des pièges à insectes ont été installés à cet effet.

Kendra Kotas Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Les personnes qui ont pris le train dernièrement l'ont peut-être déjà remarqué: dans certaines gares, de mystérieux récipients ont été fixés aux mâts d'éclairage.

Il s'agit d'un projet de recherche des CFF, mené en collaboration avec l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. Ces expériences visent à étudier les effets de la lumière artificielle sur les insectes volants, comme l'indiquent des affiches informatives installées par les CFF.

L'objectif final est de répondre à la question suivante: l'éclairage LED attire-t-il moins d'insectes que les lampes halogènes?

Pourquoi c'est important

Les insectes actifs la nuit sont adaptés à de faibles intensités lumineuses et sont attirés par les sources de lumière artificielle. Lorsqu'ils pénètrent dans un cône de lumière, ils n'arrivent souvent plus à en sortir et finissent par mourir d'épuisement. Cela peut nuire à l'écosystème, car les insectes assurent des fonctions importantes, comme la pollinisation des plantes.

Dans le cadre du test mené, les CFF ont remplacé les anciennes lampes halogènes par de nouvelles LED. Ces éclairages modernes permettent non seulement d'économiser de l'énergie, mais leur intensité peut également être ajustée.

Des gobelets placés dans un bac en aluminium collectent les insectes pendant la nuit. Les gobelets sont vidés chaque semaine. Image: lecteur watson

Cette expérience doit permettre de développer des éclairages extérieurs durables et moins nuisibles tant pour l'être humain que pour la nature.

La durée de l'expérience

Les essais se déroulent du 30 juin au 22 juillet 2026. A la gare d'Elgg, dans le canton de Zurich, cinq anciennes lampes halogènes et cinq nouvelles lampes LED ont par exemple été équipées de pièges automatisés. Ceux-ci capturent des insectes durant la nuit, puis sont vidés chaque semaine.

L'objectif du projet est de mieux comprendre l'impact des différents types d'éclairage sur les communautés d'insectes. Les résultats obtenus contribueront à développer des concepts d'éclairage plus durables et à réduire la pollution lumineuse. (trad. ysc)