Le tram lausannois arrive à bout touchant. Image: KEYSTONE

Ces changements dans les transports vont bousculer les Lausannois

Un nouveau tram, de nouveaux bus et, à terme, une troisième ligne de métro: la mobilité va fortement évolué dans la capitale vaudoise. La population devra prendre de nouvelles habitudes.

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Le paysage lausannois de la mobilité va profondément changer ces prochains mois. Des bus à haut niveau de service (BHNS) circuleront dès le 17 août sur un premier tronçon entre Prilly et Crissier, en attendant un prolongement vers l'est. Le tram Lausanne-Renens sera mis en service d'ici la fin de l'année, ce qui entrainera la fermeture du Grand-Pont aux voitures.

Qu'on soit usager des transports publics lausannois, piéton, cycliste ou automobiliste, il y a de fortes chances qu'il faille bientôt prendre de nouvelles habitudes. Après l'arrivée du m2 en 2008, un nouveau chapitre s'annonce dans le long feuilleton du développement et de la modernisation de la mobilité à Lausanne.

«La fermeture de l'axe Chauderon-St-François au trafic individuel motorisé aura lieu dans les semaines après la mise en service du tram», a expliqué à Keystone-ATS Patrick Etournaud, chef du Service lausannois de la mobilité et des aménagements des espaces publics. Une priorisation des bus est ainsi attendue «au 1er trimestre 2027».

Très concrètement, cela signifie que cet axe essentiel du centre-ville sera désormais réservé à l'usage des bus «normaux» et des BHNS, et à la mobilité douce. Des exceptions sont prévues pour certaines catégories d'usagers, comme les livreurs, les chauffeurs de taxi, les personnes à mobilité réduite ou les services publics.

Le tram prioritaire sur les piétons

La fin 2026 marque l'aboutissement concret, étape par étape, de principes adoptés dès les années 2000. Le tram, les BHNS et les métros (notamment le futur m3 à l'horizon 2034-2036) constituent les éléments saillants des fameux «axes forts» prévus par le Canton de Vaud dans le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Le tram arrive à bout touchant. D'ici la fin de l'année – la date exacte n'est pas connue -, il reliera Lausanne-Flon à la gare de Renens en 15 minutes, avec des rames de 45 mètres de long. Il circulera majoritairement en site propre, sauf à ses extrémités et devrait permettre de réduire le trafic individuel de 10%. Après un an d'exploitation, 13 millions de voyageurs sont attendus.

Pour la population, le retour du tram à Lausanne, après 60 ans d'absence, implique l'adoption de nouvelles habitudes. Une campagne d'information rappelle une règle d'or: le tram est toujours prioritaire, y compris sur les piétons, au Flon notamment, car il ne peut dévier de sa trajectoire ni s'arrêter brusquement. La ligne s'accompagne d'aménagements cyclables sur près de 95% du tracé.

Des travaux pour de nouveaux bus

Moins médiatisés, les BHNS pointeront également le bout de leur nez cette année. Dès le 17 août, pour la rentrée scolaire, un premier tronçon de superbus sera officiellement mis en service dans l'Ouest lausannois entre Prilly, Renens et Crissier, sur la ligne 9. De longs véhicules à double articulation circuleront en grande partie en site propre et bénéficieront de la priorité aux carrefours.

La réalisation a pris un peu de retard et coûté plus cher que prévu au départ.

«Ce bus est rapide et confortable. Il va tout droit, sans s'arrêter, si ce n'est aux stations» Tynetta Maystre, ex-municipale de Renens

Les BHNS nécessitent des travaux d'aménagement, parfois importants. Ces derniers sont de compétence communale, de sorte qu'ils avancent à des rythmes différents.

A Lausanne, certains aménagements sont terminés le long de la ligne 9, comme à Valency. Le tronçon entre Montétan et Chauderon est à l'étude et une mise à l'enquête est prévue en principe cet automne pour la zone Théâtre/Rumine/Léman.

A l'origine, cette première ligne en mode BHNS devait traverser l'agglomération d'ouest en est. Mais le refus de la commune de Paudex avait fait capoter le projet du côté est. Avait, car le projet est désormais en bonne voie à Pully et à Lutry.

Un nouveau projet à Lutry

Sur le territoire pulliéran, les travaux ont même débuté. «Nous avons remis l'ouvrage sur le métier et somme revenus avec un projet simplifié, mais de qualité, avalisé ce printemps par le Conseil communal pour environ 3,5 millions de francs», relève Lucas Girardet, municipal de l'urbanisme et de l'environnement.

Pour cette nouvelle mouture, la commune a refait les comptages de circulation et a constaté que le trafic diminuait. Les travaux ont démarré et devraient se terminer à la fin de l'été 2027. Si Paudex n'entend pas intervenir au niveau de ses infrastructures, la commune de Lutry travaille, elle, à un nouveau projet, explique Girardet, qui préside aussi le Schéma directeur de l'Est lausannois.

Deux autres lignes de BHNS sont prévues à Lausanne: celle qui va de Pully (Val-Vert) à Prilly-Malley (Galicien), qui avance par étapes, et celle de Lausanne-Centre – Borde – Bellevaux, la moins avancée.

Une troisième ligne de métro

A l'époque de leur annonce, les BHNS étaient un projet «immense et inédit», rappelle Patrick Etournaud. «Comme c'est toujours le cas avec un projet de longue haleine, il a dû être adapté afin d'intégrer les nouveaux enjeux arrivés au fur et à mesure des années écoulées», note-t-il, rappelant aussi la longueur des procédures. «Ceci dit, c'est bien toujours le même réseau qui est planifié».

Dans ce réseau de mobilité en perpétuel mouvement, la prochaine étape marquante sera la troisième ligne de métro, le m3, qui reliera la gare au nord-ouest de la ville. La mise en service est attendue à l'horizon 2034-2036. (jzs/ats)