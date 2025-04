Un éléphanteau naît pour Pâques au zoo de Zurich

Dès la naissance, l'éléphante Farha a assumé son nouveau rôle de mère et s'est occupée du petit. (ats/vz)

L'éléphanteau se tient debout et boit déjà, ce qui est un premier bon signe, annonce dimanche le zoo de Zurich. «A 02h22 exactement samedi, l'éléphanteau est tombé sur le sol sablonneux du parc d'éléphants Kaeng Krachan du zoo».

Plus de «Suisse»

La Suisse et Temu ont passé un accord: voici ce qui va changer

Les plus lus

Emmi lance une boisson inédite dans les Migros

Le premier groupe laitier de Suisse se lance dans un nouveau marché. En surfant sur la vague du bien-être, il a décidé de vendre de l'eau protéinée.

Quand on évoque la marque Emmi, on pense aux yaourts, au fromage ou encore à son best-seller, le Caffè Latte. Mais la directrice générale de la marque, Ricarda Demarmels, veut élargir son offre. Il suffit de jeter un œil à la Migros ces jours-ci pour s'en rendre compte. Au milieu des boissons énergétiques, des thés froids ou des sodas, on trouve désormais la dernière création du groupe lucernois, Emmi High Protein Water.