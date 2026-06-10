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Le lynx a réussi son retour en Suisse, mais reste vulnérable

Réintroduit en Suisse dans les années 1970, le lynx demeure une espèce sous surveillance.
Keystone

Le lynx a réussi son retour en Suisse, mais reste vulnérable

Le lynx joue un rôle-clé dans l'écosystème suisse, assure le WWF. Des accidents de la route, le braconnage et une faible diversité génétique menacent toutefois l'avenir de cet animal.
10.06.2026, 08:3410.06.2026, 08:34

Le lynx a réussi son retour en Suisse, mais son avenir à long terme demeure incertain. Accidents de la route, braconnage et faible diversité génétique continuent de menacer ce grand prédateur, selon de nouvelles études relayées par le WWF Suisse.

Les collisions avec les véhicules et les trains restent la première cause de décès, selon une analyse récente des causes de mortalité et des maladies touchant les lynx vivant à l'état sauvage. Des cas de braconnage ont également été recensés, mais leur ampleur réelle est probablement plus importante, de nombreux cas échappant aux statistiques.

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Une autre étude a identifié plusieurs cas de malformations cardiaques congénitales chez des lynx. Selon les chercheurs, cette pathologie rare pourrait être liée à la faible diversité génétique des populations présentes en Suisse. Cette situation a des conséquences directes sur la santé et les chances de survie des animaux.

Un maillon de l'écosystème

«Le lynx joue un rôle-clé dans l'écosystème suisse. En régulant les populations de gibier, il contribue à la stabilité des forêts», souligne l'expert du lynx Gabor von Bethlenfalvy, cité dans le communiqué du WWF.

Selon l'organisation de protection de la nature, quelque 360 lynx vivent aujourd'hui dans les Alpes et le Jura, de part et d'autre des frontières. La Suisse assume ainsi une responsabilité particulière dans la conservation de cette population, souligne l'organisation.

Pour assurer sa pérennité, les spécialistes plaident notamment pour le maintien de corridors écologiques, des réintroductions ciblées afin de renforcer la diversité génétique, une coopération internationale accrue et un suivi scientifique rigoureux.

Le WWF publie ces résultats à la veille de la Journée du lynx, prévue jeudi. (ats)

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