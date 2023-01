Le chihuahua et le labrador sont les deux races de chiens les plus populaires en Suisse. image: Shutterstock

Cette ville romande est la commune suisse qui compte le plus de chiens

Plus d'un demi-million de chiens vivent en Suisse, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Pour savoir où vivent la plupart de ces quadrupèdes, d'où ils viennent et comment ils s'appellent, il suffit de consulter la base de données des spécialistes suisses des données animales Identitas.

Philipp Reich Suivez-moi

Le chien est le meilleur ami de l'homme et le deuxième animal de compagnie le plus populaire derrière le chat en Suisse. Selon la banque de données sur les animaux Identitas, 555 340 chiens vivaient en Suisse fin 2022. Contrairement aux chats, les chiens sont soumis à l'obligation d'enregistrement en Suisse, c'est pourquoi les données sont bien plus complètes que pour le chat.

En effet, actuellement, environ 710 000 chats sont officiellement enregistrés dans le pays, mais la population de chats domestiques est estimée à environ deux millions.

Données et sources En Suisse, certaines espèces animales (dont les chiens) sont soumises à une obligation légale d'enregistrement. Les cantons sont tenus de recenser tous les élevages de chiens et de transmettre les données à Amicus, la base de données canine nationale développée par Identitas. Depuis 2007, elle garantit la traçabilité sans faille de tous les chiens enregistrés.

Mais revenons-en aux chiens: pendant longtemps, leur nombre n'a cessé d'augmenter en Suisse. Avec le début de la pandémie de Covid, la courbe s'est même élevée de manière significative. Au lieu d'environ 7000 chiens, la Suisse a soudain «acquis» quelque 11 000 nouveaux quadrupèdes par an. Mais pour la deuxième fois depuis mars 2020, le nombre de chiens a légèrement diminué ces derniers mois.

La race de chien la plus populaire en Suisse (sans compter les bâtards et les croisements) est actuellement le chihuahua, avec près de 29 000 animaux. Juste derrière, en deuxième position, on trouve le labrador avec un peu plus de 25 000 animaux. Le Yorkshire Terrier arrive en troisième position avec environ 18 000 chiens.

Le Yorkshire Terrier est l'un des chiens les plus populaires de Suisse. image: AP

Les races de chiens purs les plus populaires:

Chihuahua – 28 516 Labrador Retriever – 25 081 Yorkshire Terrier – 18 035 Jack Russell Terrier – 16 541 Bouledogue français – 15 947 Border Collie – 14 426 Spitz nain – 12 910 Caniche nain – 12 898 Golden Retriever – 11 805 Berger allemand – 9593

Voici leur répartition

C'est la ville de Genève qui compte le plus grand nombre de chiens en Suisse. Plus de 10 000 animaux y sont enregistrés, mais la cité de Calvin fait aussi partie des communes les plus peuplées de Suisse. Derrière elle, Zurich, Lausanne, Bâle et Lugano.

Le tableau est différent si l'on calcule le nombre de chiens dans les communes proportionnellement au nombre d'habitants. En tête, on trouve soudain des communes peu peuplées avec un nombre relativement élevé de quadrupèdes. Les hotspots canins sont par exemple le Jura et le Tessin.

C'est dans la commune de Treytorrens, près de Payerne (VD), qu'il y a le plus de chiens pour 100 habitants. Là-bas, 107 chiens vivent dans cette commune de 114 âmes, dont 91 sont des épagneuls du Tibet. Le nombre élevé de cette race s'explique par la présence d'un élevage dans la localité.

Les noms de chiens les plus courants

En ce qui concerne les noms de chiens les plus fréquents, ce sont les mêmes qui arrivent en tête depuis des années. Chez les femelles, Luna est de loin le nom le plus fréquent, suivi de Kira et Nala. Chez les mâles, Rocky est le nom le plus populaire, devant Lucky et Max.

Chez les femelles:

Luna – 7187 Kira – 3151 Nala – 2885 Bella – 2456 Mia – 2175 Lola – 1778 Stella – 1612 Amy – 1471 Lucy – 1463 Maya – 1341

Chez les mâles

Rocky – 3289 Lucky – 2484 Max – 1847 Jack – 1707 Simba – 1637 Leo – 1629 Snoopy – 1489 Balu – 1424 Milo – 1367 Charly – 1186

Les importations de chiens

Une grande partie des chiens vivant en Suisse sont importés de l'étranger. Depuis le début de la pandémie de Covid, plus de 2800 animaux ont été importés en moyenne chaque mois, alors que seuls 420 ont été exportés au cours de la même période.

La plupart des importations de chiens proviennent des pays voisins de la Suisse, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie. En 2022, 16 251 chiens, soit plus de la moitié de toutes les importations (30 754), proviennent de ces trois pays. Viennent ensuite l'Espagne, la Roumanie, le Portugal, la Hongrie et la Slovaquie, des pays moins prestigieux. En effet, l'élevage des animaux dans ces pays ne correspond pas toujours aux normes suisses.