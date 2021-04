La population de loups a doublé dans les Grisons

Bonne nouvelle: 90 oeufs de tortue luth en voie d'extinction sauvés

Connaissez-vous la luth? C'est la plus grande tortue marine du monde et elle est en voie d'extinction. En Equateur, 90 oeufs ont été découverts et sont choyés pour sauver l'espèce.

Nonante œufs de tortue luth, la tortue marine la plus grande au monde, ont été découverts en Equateur, dans une réserve de la côte Pacifique, a annoncé jeudi le ministère équatorien de l'environnement. L'espèce est en voie d'extinction.

Les oeufs se trouvent dans le quatrième nid de tortue luth répertorié, depuis le début de la saison de nidification 2020-2021, dans la réserve Galera San Francisco de la province d'Esmeraldas, a précisé le ministère. D'autres abris ont été découverts …