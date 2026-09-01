Un python de 3 mètres s'est «égaré» dans une forêt suisse

La police cantonale zurichoise recherche toujours le propriétaire d'un imposant serpent capturé dans la région de Winterthour.

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Un python tapis de trois mètres de long «égaré» a été repéré la semaine passée dans une forêt à proximité de Winterthour (ZH). La police cantonale zurichoise recherche toujours le propriétaire du serpent.

«Jusqu’à présent, personne ne s’est manifesté», indique mardi à Keystone-ATS une porte-parole de la police zurichoise. Le serpent, inoffensif selon la police, a été repéré jeudi soir dans une forêt près de Sennhof, dans la région de Winterthour.

Image: Police cantonale zurichoise

C'est là que le python tapis (morelia spilota) a été capturé par un spécialiste des reptiles du service de protection des animaux et de l'environnement. Depuis, le serpent a été mis en sécurité. Lundi, la police a posté sur les réseaux sociaux une photo de l'imposant animal dans le but de retrouver son maître. (jzs/ats)