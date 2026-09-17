Un Suisse arrêté avec deux perroquets d'espèce protégée

Deux perroquets protégés découverts dans la voiture d’un Suisse

Un Suisse transportait deux perroquets gris sans l’autorisation requise. Les oiseaux ont été découverts lors d’un contrôle à la frontière tessinoise.

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Un homme a été interpellé au poste-frontière tessinois de Gandria alors qu'il transportait deux perroquets protégés. Image: bazg

Un Suisse, qui transportait deux perroquets d'une espèce protégée, a été interpellé jeudi au poste frontière tessinoise de Gandria. Il ne disposait pas de l'autorisation nécessaire à leur importation.

Selon un communiqué de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), ce ressortissant suisse a été interpellé jeudi dernier au poste-frontière de Gandria alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule immatriculé en Suisse. Lors du contrôle douanier, une volière contenant deux perroquets gris a été découverte à l'intérieur de la voiture. Il s'agit d'une espèce protégée par la Convention CITES, classée dans la catégorie de protection la plus élevée.

L'homme n'était pas en possession de l'autorisation nécessaire à l'importation. Il a déclaré avoir acheté les oiseaux auprès d'un éleveur privé qui ne lui avait pas remis de certificat CITES. La Convention CITES est un traité international visant à protéger les espèces sauvages menacées de la faune et de la flore. (jah/ats)