Interdire l'expérimentation animale? Débat au National



Interdire l'expérimentation animale? Débat au National

Le parlement se penche mercredi sur une initiative populaire contre la recherche sur les animaux. Il y a peu de chances qu'il la soutienne.

Ce que veut l' initiative

Lancée en 2017 par des citoyens saint-gallois, l'initiative propose de remplacer la pratique actuelle par des méthodes alternatives plus éthiques. Le texte prévoit aussi d'interdire le commerce, l'importation et l'exportation de produits faisant directement ou indirectement l'objet d'expérimentation sur des animaux. L'initiative citoyenne est soutenue par quelque 80 organisations et entreprises.

Ce que dit le Conseil fédéral

Pour le Conseil fédéral, l'initiative va trop loin: elle aurait des répercussions négatives sur la santé, la recherche et l'économie. L'interdiction d'importation rendrait très précaire l'approvisionnement en médicaments, vaccins, produits phytosanitaires ou chimiques et compléments alimentaires. Le gouvernement recommande le rejet du texte.

Vers un contre-projet ?

La gauche veut renvoyer le paquet à la commission afin qu'elle élabore un contre-projet indirect, soit au niveau de la loi. Une autre proposition de contre-projet direct (modification de la Constitution) est soutenue par la gauche seule.

Le thème n'est pas nouveau: le peuple a déjà rejeté trois initiatives populaires sur l'expérimentation animale en 1985, 1992 et 1993. (ats)

