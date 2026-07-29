Le gouvernement fédéral recommande à la population d'éviter l'exposition directe au soleil ces prochains jours et de boire suffisamment d'eau. Image: keystone

Le pic de la vague de chaleur approche en Suisse

La chaleur revient en force en Suisse avec des températures dépassant les 35 degrés dès jeudi. Cette nouvelle vague caniculaire pourrait faire du mois de juillet le plus chaud jamais mesuré dans le pays.

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La semaine dernière a été relativement plus fraîche en Suisse. Cela se reflète aussi dans les données, comme l'écrit MeteoNews dans un récent communiqué:

«Alors que l'excédent de température s'élevait encore à 4,4 degrés à la mi-mois, il s'est réduit à 3,1 degrés actuellement en raison de la quatrième semaine de juillet.»

Dès mercredi cependant, une nouvelle vague de chaleur s'abat sur le pays, et les températures maximales devraient à nouveau grimper nettement au-dessus des 35 degrés dans toute la Suisse. En conséquence, nous nous dirigeons vers le mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures, poursuit le service météorologique.

Ce record est actuellement détenu par juillet 2025, année durant laquelle les températures moyennes avaient dépassé de 3,25 degrés la moyenne pluriannuelle.

Cet excédent devrait, dans tous les cas, être confirmé, voire dépassé cette année, car les prochains jours s'annoncent particulièrement chauds. En Suisse romande, des températures maximales de plus de 35 degrés sont déjà attendues mercredi, selon MeteoNews, avec 36°C à Genève, Orbe, Sion et Delémont, et 35°C à Martigny, Neuchâtel et Bienne.



Un premier pic de chaleur à l'horizon

Jeudi, l'actuelle vague de chaleur atteindra un premier pic. Dans une grande partie du Plateau, jusqu'à 38 degrés sont attendus, et même 37 degrés à Bâle. Plusieurs records absolus dans diverses stations de mesure se retrouveront ainsi à portée de main. Certains d'entre eux n'avaient été établis qu'en juin de cette même année.

Pour les régions autour du Léman, près de Bâle et dans le sud du Tessin, le niveau de danger 4 sur 5 est en vigueur, d'après MétéoSuisse.

Les recommandations de la Confédération pour les régions au niveau de danger 4 sont notamment de:

boire suffisamment d'eau,

éviter de s'exposer en plein soleil,

éviter les efforts physiques.

On se réjouit. Image: MétéoSuisse

Depuis mercredi, une alerte à la canicule de niveau 3 «danger marqué» est en vigueur dans une grande partie de la Suisse. Image: MétéoSuisse

Voici à quoi ressembleront les prochains jours

Vendredi et samedi, les températures maximales devraient légèrement reculer selon les prévisions. Il devrait alors faire encore entre 30 et 31 degrés au nord des Alpes, selon MeteoNews, et plus de 30°C à Lausanne, Fribourg, Martigny et Genève d'après MétéoSuisse.

Dès samedi, de premières averses orageuses pourraient également survenir, principalement en montagne.

Les précipitations devraient se concentrer sur les montagnes. En plaine, le mercure dépassera encore amplement les 30 degrés. Image: MétéoSuisse

Au début de la semaine prochaine, la tendance devrait se poursuivre de manière similaire: les températures remonteront au-dessus des 35 degrés par endroits, mais aucune nouvelle chaleur record n'est pour l'heure annoncée. Lundi, le mercure affichera néanmoins 35°C à Genève, 33°C à Yverdon-les-Bains et Bienne et 32°C à Berne, Lausanne et Fribourg.

Il continuera en outre de faire par plus de 20 degrés la nuit. Durant cette période également, des orages parfois violents pourront se former à répétition.

MeteoNews prévoit actuellement, pour la fin de la semaine prochaine, un net recul des températures ainsi que des précipitations dans toute la Suisse. Cette prévision est toutefois à prendre avec prudence, car des changements importants pourraient encore survenir.

Le mois d'août s'annonce tout aussi corsé que juillet. On n'est pas sortis de l'auberge! Image: MétéoSuisse

Points de vigilance

Depuis le mois de juin, la Suisse est en proie à une sévère vague de sécheresse, laquelle ne cesse de s'aggraver. Avec elle et les canicules à répétition, les dangers d'incendie de forêt sont également à prendre avec le plus grand sérieux. Une vigilance extrême est de mise en pleine nature, et toute activité impliquant l'allumage d'un feu doit être prohibée. (ysc/leo)

Si la Suisse est pour l'heure épargnée par les incendies de grande ampleur, elle n'en demeure pas moins vulnérable au phénomène. Image: MétéoSuisse