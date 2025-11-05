Le loup mort dimanche matin sur le viaduc du lac de Sihl. Image: dr

Le braconnage n'est pas le plus grand danger pour les loups en Suisse

Dimanche matin, un loup a été découvert sans vie dans le canton de Schwytz. Depuis le retour du prédateur en Suisse, plus d’une cinquantaine d’individus ont perdu la vie dans des accidents de la route.

Kari Kälin / ch media

L’alerte est arrivée à la police cantonale de Schwytz dimanche, peu avant 7h30. Dans le village d'Euthal, un loup gisait au bord de la chaussée, sur la partie arrière du viaduc long de 440 mètres qui surplombe le lac de Sihl.

Selon un garde-faune dépêché sur place, il s’agissait d’un mâle d’environ 30 kilos. Rinze Zgraggen, chef du service de la chasse et de la faune du canton de Schwytz, estime que l’animal était un adulte.

Un retour en Suisse qui n'est pas sans dangers

D’après le Département de l’environnement, le loup serait probablement mort à la suite d’une collision. La dépouille a été transférée au Centre de médecine des poissons et des animaux sauvages de l’Université de Berne, où des analyses doivent déterminer si d’autres facteurs ont pu jouer un rôle dans sa mort.

Exterminé au 19ᵉ siècle, le loup a refait son apparition dans le pays dans les années 1990. Aujourd’hui, une quarantaine de meutes vivent en Suisse. En 2024, la fondation Kora, chargée du suivi des grands carnivores, recensait environ 320 individus.

Depuis 1998, la fondation Kora répertorie tous les loups morts recensés par les cantons, ainsi que la cause de leur décès. Fin juillet, le total s’élevait à 309 individus, dont près des deux tiers ont été abattus légalement. Quatorze loups ont été tués illégalement.

Mais le fusil des braconniers n'est pas le plus grand danger pour le loup. Le vrai risque? La route.

Le canton le plus meurtrier est...

Depuis 1998, 51 loups ont péri dans des collisions: 32 avec des véhicules, 19 avec des trains. Près de la moitié de ces accidents (25) se sont produits dans le canton des Grisons, suivi du Valais (7). Ce n’est pas un hasard: ce sont aussi les deux cantons où l’on trouve le plus de spécimens.

Le loup reste un animal farouche. Mais la Suisse est densément peuplée, et la civilisation jamais bien loin. David Gerke, directeur du groupe Suisse Loup, explique:

«Il arrive que les loups utilisent les infrastructures humaines, comme les ponts, les routes ou les voies ferrées»

Un comportement qui augmente forcément le risque d’accident. Gerke note aussi un manque d’expérience chez certains animaux. Il précise:

«La plupart du temps, ce sont les jeunes loups qui se font percuter»

Dans le cas d’Euthal, le poids du mâle laisse d’ailleurs penser qu’il venait tout juste d’atteindre l’âge adulte.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich