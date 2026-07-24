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Cette appli permet de s'entraîner pour la naturalisation suisse

Swiss Naturalization Test
Swiss Naturalization Test permet de tester ses connaissances de la Suisse. La promesse est claire: «révise l'examen de naturalistation suisse le temps d'une fondue»Image: capture d'écran

Méritez-vous le passeport suisse? Cette appli le révèle

Une application développée en Suisse romande présente les questions de naturalisation sous une forme qui permet de s'entraîner au quotidien.
24.07.2026, 20:5924.07.2026, 20:59
Matthias Niederberger

Toute personne souhaitant obtenir la nationalité suisse doit répondre à une série de questions. Elles portent non seulement sur sa situation personnelle, mais aussi sur la Suisse, son canton et sa commune. C'est le test de connaissances civiques. Jusqu'ici, l'exercice avait plutôt un caractère austère. Une application développée en Suisse romande entend changer la donne.

Son créateur, Vincenzo Casini, 43 ans, est Italien. Installé en Suisse depuis 2014, il travaille comme «AI Architect» à l'UEFA. Il a conçu cette application durant sa propre procédure de naturalisation. Aujourd'hui déjà, plusieurs milliers de personnes l'utilisent en Suisse.

La naturalisation en mode jeu avec Swiss Naturalization Test

L'application Swiss Naturalization Test repose sur le catalogue officiel de questions du canton, qui comprend près de 330 questions consacrées notamment à la démocratie, à l'Etat social ou encore à l'histoire.

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L'application (aussi accessible en mode site web) ne propose ni questions alternatives ni matériel d'entraînement supplémentaire. Sa nouveauté réside dans sa présentation plus conviviale. Elle offre notamment un système de Smart Coaching, un classement en ligne ainsi que différents modes de jeu: Jouer, Rapid Fire, Challenge et Conquête ou encore Tandem. Autrement dit, une partie du processus de naturalisation est transformée en expérience ludique.

Swiss Naturalization Test
Voici un aperçu de l'appli.Image: capture d'écran watson

Un essai réalisé par notre rédaction montre que cette approche est effectivement plus agréable que d'enchaîner les 330 questions d'une traite. En mode RapidFire, il faut répondre à des questions vrai ou faux portant sur tous les cantons suisses. Combien de bonnes réponses pouvez-vous donner en 60 secondes?

Une application aussi destinée aux citoyens suisses

L'application est entièrement gratuite et peut également être utilisée hors ligne. Les utilisateurs peuvent en outre rejoindre une communauté et échanger sur les réseaux sociaux, car «on apprend mieux ensemble».

L'application ne s'adresse pas uniquement aux personnes engagées dans une procédure de naturalisation. Vincenzo Casini souhaite aussi toucher les citoyens suisses:

«La préparation à la naturalisation ne s'arrête pas le jour de l'examen: on peut continuer à découvrir la Suisse et à y prendre plaisir.»

Réussiriez-vous le test de naturalisation suisse?

Celles et ceux qui souhaitent vérifier s'ils réussiraient l'examen peuvent télécharger l'application sur iOS ou Google Play. (adapt. hun)

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