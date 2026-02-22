en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Argent

Allocations chômage: retards persistants

Allocations chômage: retards persistants

Le versement des allocations chômage reste perturbé par les dysfonctionnements du nouveau système informatique du SECO.
22.02.2026, 14:1722.02.2026, 14:17
Le march
Caisse cantonale de chômage.Keystone

Le traitement des retards de paiement des allocations chômage prendra encore plusieurs semaines. Jusqu’à présent, les indemnités ont surtout été versées aux chômeurs déjà inscrits depuis un certain temps.

A ce jour, plus de 600 millions de francs ont été versés via le nouveau système informatique, a déclaré la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda, dans une interview accordée au SonntagsBlick.

Les problèmes liés au nouveau système informatique des caisses de chômage ne sont pas encore résolus. Mais jour après jour, les performances s'améliorent, a ajouté la secrétaire d'Etat, en se basant sur ses échanges avec des conseillers d'Etat dans différents cantons.

Besoins urgents de certains chômeurs

Pour répondre aux besoins urgents de certains chômeurs, les caisses de chômage ont reçu une plus grande marge de manœuvre dans le traitement des dossiers, a précisé Helene Budliger Artieda. Cela permet un traitement plus rapide des nouvelles inscriptions.

Les nouvelles demandes sont examinées en continu afin de réduire progressivement les arriérés de janvier, a indiqué dimanche le SECO à Keystone-ATS. Cette opération prendra encore plusieurs semaines.

Le 6 janvier, le SECO a mis en service un nouveau système informatique. Cette introduction a été accompagnée de problèmes techniques importants, ce qui a entraîné des retards, voire l'absence de versement de nombreuses allocations chômage. Sont principalement touchés les chômeurs récemment inscrits, pour lesquels le droit aux allocations doit encore être clarifié. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
…Et vous? Ça va le chemin du travail?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une ONG met en garde les Verts contre un référendum risqué
Les Verts veulent combattre les mesures d'économies de la Confédération par un référendum, mais cette stratégie ne fait pas l'unanimité à gauche.
C’est un long mail qu’Andreas Missbach a envoyé à des partis de gauche, des organisations d’aide et des associations environnementales. Première destinatrice: Lisa Mazzone, présidente des Verts.
L’article