Allocations chômage: retards persistants

Le versement des allocations chômage reste perturbé par les dysfonctionnements du nouveau système informatique du SECO.

Caisse cantonale de chômage. Keystone

Le traitement des retards de paiement des allocations chômage prendra encore plusieurs semaines. Jusqu’à présent, les indemnités ont surtout été versées aux chômeurs déjà inscrits depuis un certain temps.

A ce jour, plus de 600 millions de francs ont été versés via le nouveau système informatique, a déclaré la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda, dans une interview accordée au SonntagsBlick.

Les problèmes liés au nouveau système informatique des caisses de chômage ne sont pas encore résolus. Mais jour après jour, les performances s'améliorent, a ajouté la secrétaire d'Etat, en se basant sur ses échanges avec des conseillers d'Etat dans différents cantons.

Besoins urgents de certains chômeurs

Pour répondre aux besoins urgents de certains chômeurs, les caisses de chômage ont reçu une plus grande marge de manœuvre dans le traitement des dossiers, a précisé Helene Budliger Artieda. Cela permet un traitement plus rapide des nouvelles inscriptions.

Les nouvelles demandes sont examinées en continu afin de réduire progressivement les arriérés de janvier, a indiqué dimanche le SECO à Keystone-ATS. Cette opération prendra encore plusieurs semaines.

Le 6 janvier, le SECO a mis en service un nouveau système informatique. Cette introduction a été accompagnée de problèmes techniques importants, ce qui a entraîné des retards, voire l'absence de versement de nombreuses allocations chômage. Sont principalement touchés les chômeurs récemment inscrits, pour lesquels le droit aux allocations doit encore être clarifié. (dal/ats)