Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Le portail de réservation de voyages Booking.com informe actuellement ses clients par e-mail d'un problème de sécurité. Comme le rapporte le site spécialisé Caschys Blog, le prestataire a détecté des activités suspectes en lien avec des réservations.
Des tiers inconnus auraient pu accéder à certaines données de réservation, indique-t-on. D'après les informations disponibles, cela concernerait notamment les détails de réservation, les noms, adresses e-mail, adresses postales, numéros de téléphone, ainsi que le contenu des messages échangés entre les clients et les hébergements.
A titre de précaution, l'entreprise aurait modifié les codes PIN des réservations concernées. La notification contient le numéro de réservation correspondant ainsi que le nouveau code PIN, de sorte que l'accès à la réservation reste possible. Il est recommandé aux clients, dans ce courrier, de contacter le support en cas de messages suspects, avant de cliquer sur des liens ou de communiquer des données personnelles.
Un étrange numéro indien sur WhatsApp
Sous l'article de blog de Caschys, plusieurs témoignages figurent dans les commentaires. Un homme écrit:
L'homme poursuit en indiquant que Booking.com lui a «offert un bon d'une valeur de 25 dollars américains» en remerciement de son signalement. Sa réservation aurait été annulée puis effectuée à nouveau directement par Booking.com via le site de l'hôtel. Une femme commente:
Une autre femme rapporte avoir reçu un appel via WhatsApp d'un homme s'exprimant en anglais avec un fort accent indien. Luis Corrons, expert cybersécurité chez Norton, explique dans les colonnes du Figaro:
Des informations précises qui questionnent
Sur le réseau social Reddit, les clients de Booking.com débattent de telles tentatives d'escroquerie depuis longtemps déjà. Un utilisateur raconte avoir reçu, quelques jours après sa réservation, «quelques messages WhatsApp de quelqu'un se présentant comme l'administrateur principal de l'hébergement que j'avais réservé. Il me disait de cliquer sur ce lien et de vérifier mes données de carte de crédit.»
L'intéressé écrit qu'il a alors contacté directement l'hébergement. Il poursuit:
D'où les escrocs tiennent-ils des données de réservation aussi précises? Booking.com ne fournit aucune précision sur la cause exacte du problème de sécurité et ne se prononce pas non plus sur le nombre de réservations concernées. Il est simplement souligné que les mesures de sécurité existantes seront encore renforcées. Luis Corrons indique au Figaro:
Par mesure de prévention, Booking rappelle:
- «Nous ne vous demanderons jamais de communiquer vos coordonnées de carte de crédit par e-mail, téléphone, SMS ou WhatsApp.
- Nous ne vous demanderons jamais d'effectuer un virement bancaire qui ne correspond pas aux conditions de paiement figurant dans votre confirmation de réservation.
- Si vous recevez un e-mail semblant provenir de l'hébergement ou de Booking.com, consultez d'abord Booking.com avant de cliquer sur un lien.»