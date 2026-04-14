Le site de réservation Booking.com est la cible d'attaques de la part de fraudeurs. Image: Shutterstock

Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking

Toute personne recevant des messages suspects après une réservation d'hôtel via le portail Booking.com devrait contacter le service client. Une nouvelle arnaque a été détectée.

Dorothea Meadows / t-online

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Le portail de réservation de voyages Booking.com informe actuellement ses clients par e-mail d'un problème de sécurité. Comme le rapporte le site spécialisé Caschys Blog, le prestataire a détecté des activités suspectes en lien avec des réservations.

Des tiers inconnus auraient pu accéder à certaines données de réservation, indique-t-on. D'après les informations disponibles, cela concernerait notamment les détails de réservation, les noms, adresses e-mail, adresses postales, numéros de téléphone, ainsi que le contenu des messages échangés entre les clients et les hébergements.

A titre de précaution, l'entreprise aurait modifié les codes PIN des réservations concernées. La notification contient le numéro de réservation correspondant ainsi que le nouveau code PIN, de sorte que l'accès à la réservation reste possible. Il est recommandé aux clients, dans ce courrier, de contacter le support en cas de messages suspects, avant de cliquer sur des liens ou de communiquer des données personnelles.

Un étrange numéro indien sur WhatsApp

Sous l'article de blog de Caschys, plusieurs témoignages figurent dans les commentaires. Un homme écrit:

«J'ai signalé cette activité à Booking.com il y a déjà deux semaines. J'avais réservé un hôtel dans un pays hispanophone. Ensuite, j'ai reçu via WhatsApp, depuis un numéro indien et en portugais, un message (avec mon vrai nom et mes données de réservation) m'indiquant qu'un problème de paiement était survenu et que la réservation ne pourrait être maintenue que pendant 24 heures. On me demandait de cliquer sur un lien et de saisir mes coordonnées bancaires pour confirmer la réservation.»

L'homme poursuit en indiquant que Booking.com lui a «offert un bon d'une valeur de 25 dollars américains» en remerciement de son signalement. Sa réservation aurait été annulée puis effectuée à nouveau directement par Booking.com via le site de l'hôtel. Une femme commente:

«J'ai observé le même cas dans mon entourage, heureusement la personne concernée n'a pas cliqué sur le lien. Le numéro de réservation correspondait en tout cas dans le SMS.»

Une autre femme rapporte avoir reçu un appel via WhatsApp d'un homme s'exprimant en anglais avec un fort accent indien. Luis Corrons, expert cybersécurité chez Norton, explique dans les colonnes du Figaro:

«Quand un message fait référence à une vraie réservation et arrive au bon moment, cela ne suscite pas de soupçons. Cela ressemble à un service client standard.»

Un exemple de message WhatsApp suspect. La personne est ici invitée à procéder à une «vérification» en cliquant sur un lien afin d'éviter une annulation automatique de sa réservation. Image: Capture d'écran Reddit

Des informations précises qui questionnent

Sur le réseau social Reddit, les clients de Booking.com débattent de telles tentatives d'escroquerie depuis longtemps déjà. Un utilisateur raconte avoir reçu, quelques jours après sa réservation, «quelques messages WhatsApp de quelqu'un se présentant comme l'administrateur principal de l'hébergement que j'avais réservé. Il me disait de cliquer sur ce lien et de vérifier mes données de carte de crédit.»

L'intéressé écrit qu'il a alors contacté directement l'hébergement. Il poursuit:

«Ils étaient totalement déconcertés et ont dit qu'ils ne demanderaient jamais des données de carte de crédit à des clients, que c'était donc une arnaque et que je ne devais pas répondre.»

D'où les escrocs tiennent-ils des données de réservation aussi précises? Booking.com ne fournit aucune précision sur la cause exacte du problème de sécurité et ne se prononce pas non plus sur le nombre de réservations concernées. Il est simplement souligné que les mesures de sécurité existantes seront encore renforcées. Luis Corrons indique au Figaro:

«Les cybercriminels ciblent le personnel des hôtels via des emails de phishing pour voler leurs identifiants. C’est pourquoi les messages frauduleux paraissent si crédibles: ils sont construits à partir de données réelles.»

«Ce qui rend cette arnaque particulièrement efficace, c’est la combinaison du timing et du réalisme, qui pousse les gens à agir sans vérifier.»

Par mesure de prévention, Booking rappelle: