C'est en montagne que le soleil brillera le plus d'ici la fin de la semaine. Image: KEYSTONE

Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse

Après un début de semaine gris et humide, le soleil et la douceur s’installent jusqu’à samedi en Suisse, avant un épisode pluvieux et une nette baisse des températures.

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Une dépression centrée sur la Corse et la Sardaigne pousse de l'air humide méditerranéen en direction des Alpes. C'est pourquoi le temps reste largement pluvieux et gris chez nous ce mardi encore.

L'influence de cette dépression méditerranéenne s'atténue toutefois au fil de la journée, comme l'écrit MeteoNews:

«Dans la journée, le temps deviendra progressivement sec ici aussi, même si des précipitations éparses et peu abondantes pourront encore survenir par endroits jusqu'en soirée.»

Un nouvel épisode estival en vue

Cependant, dès mercredi, la situation va changer, du moins en ce qui concerne les températures. En montagne, le soleil fera déjà son apparition mercredi après-midi, et à Lausanne, Bâle et Zurich, le thermomètre grimpera jusqu'à 18°C. Au sud du pays, il pourra même dépasser les 20°C.

Jeudi, ce même cap des 20°C devrait être franchi à Genève, Sion, Bâle, Neuchâtel, Martigny et Delémont.

L'air d'été qui nous a accompagnés la semaine de Pâques sera bientôt de retour. Image: MétéoSuisse

«De jeudi à samedi, une phase météorologique assez ensoleillée s'installera», écrit le service météorologique. Au sud, des températures maximales de près de 25°C sont même à prévoir, comme à Bellinzone ou Locarno (TI).

Malgré la persistance du beau temps, la semaine prochaine s'annonce plus fraîche en raison des précipitations du dimanche. Image: MétéoSuisse

Comment se présentera le week-end

Pour l'heure, tout indique que vendredi marquera un pic en matière d'ensoleillement, même si le samedi sera lui aussi un jour très chaud. Dès dimanche, une perturbation nous rendra visite, comme l'écrit MeteoNews:

«Selon de nombreux modèles météorologiques, une perturbation devrait apporter de nouvelles précipitations et une légère baisse des températures dimanche.»

D'après les prévisions actuelles, des précipitations devraient marquer la journée de dimanche, faisant baisser le mercure de quelques degrés.

La pluie touchera principalement la Suisse centrale et orientale dimanche, et devrait épargner la Romandie. Image: MétéoSuisse

Mardi prochain, les températures ne devraient pas dépasser les 15°C à Delémont et Berne, les 16°C à Lausanne et Fribourg, et les 17°C à Neuchâtel et Bienne. Ceux qui préfèrent le chaud et le soleil ont donc tout intérêt à profiter des prochains jours. Plus tard dans la semaine, des températures maximales de seulement 11°C sont même attendues dans le centre du pays.(ysc/leo)