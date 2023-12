«Nous devons trouver un consensus en tant que société. Voulons-nous toujours de l’argent? Si oui: qui paiera pour les distributeurs automatiques si l'exploitation n'est plus rentable à un moment donné?», questionne Tobias Trütsch. Et d'ajouter:

Il publie régulièrement le Swiss Payment Monitor. Dans l'édition la plus récente, 67% des personnes interrogées ont rejeté l'abolition du paiement en espèces. 16% n'ont pas d'avis là-dessus et 17% envisagent de payer uniquement par voie numérique.

Si vous souhaitez que les espèces soient acceptées et qu'il y ait suffisamment de distributeurs automatiques, vous devez utiliser activement vous-même les pièces et les billets.

«Si l'accès aux espèces diminue, l'utilisation et donc l'acceptation dans le commerce de détail diminuent. En conséquence, la consommation continue de décliner et une spirale négative s’installe.»

Tant que la BNS maintiendra des taux d’intérêt élevés, des milliards et des milliers de billets supplémentaires lui reviendront. Les autorités monétaires devraient assouplir leur politique l’année prochaine. Mais tant que les taux d’intérêt ne retombent pas dans le rouge, l’argent sur le compte reste plus attractif que le liquide.

C'est la seule façon d'expliquer pourquoi une étude menée il y a quelques années est parvenue à la conclusion qu'un peu plus de 70% des billets violets étaient utilisés exclusivement pour stocker de la valeur, explique Tobias Trütsch. Et il y a une autre raison pour laquelle les propriétaires de gros billets hésitent à parler de leur utilisation: selon les statistiques, il est prouvé qu'ils sont également utilisés pour éviter les impôts.

On est entrés dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse

Les banques elles-mêmes, qui disposent d'un compte à la Banque nationale et y versent des intérêts négatifs, ont également pu éviter en partie les intérêts moratoires. Elles échangeaient leur monnaie électronique contre des billets de 1000 et les stockaient dans le coffre-fort . La demande de «fourmis» a atteint son apogée pendant la crise du coronavirus, lorsque le billet promettait la stabilité en ces temps incertains. En avril 2021, les billets de mille en circulation représentaient une valeur de 51,1 milliards de francs.

La «fourmi», le billet de banque le plus précieux au monde, est de moins en moins importante dans les transactions quotidiennes. Quiconque en a encore besoin peut l'utiliser pour payer des achats plus importants, payer des factures à la poste ou au guichet d'une banque, ou accumuler des sommes plus importantes. Mais le nombre de personnes qui utilisent réellement un billet de mille dans leur vie quotidienne diminue d'année en année.

Contrairement à l'Espagne, où pratiquement personne n'a vu ce billet à la plus grande valeur en euro, en Suisse, 37% de la population possédait au moins un billet de mille au cours des deux dernières années. C'est ce que démontre l'enquête actuelle de la BNS sur les moyens de paiement. Et près des trois quarts ont eu un billet de 200 francs dans leur porte-monnaie au cours de la même période.

La Suisse et ses billets de banque, c'est toute une histoire. Les surnoms affectueux donnés au papier-monnaie en témoignent. Les Espagnols surnommaient le billet de 500 euros, aujourd'hui aboli, «Ben Laden» (car tout le monde le connaissait, mais personne ne l'avait jamais vu). En Suisse aussi, on a notre sobriquet.

Au plus fort de la crise du Covid-19, les billets de mille francs avaient la cote. Selon un rapport de la BNS, cet argent est de retour en banque. L'économiste Tobias Trütsch nous aide à y voir plus clair.

On a distribué la fortune des Suisses les plus riches et voilà le résultat

On a distribué la fortune des Suisses les plus riches et voilà le résultat

Les entreprises suisses abusent du greenwashing: Berne veut agir

A écouter la publicité, il est désormais possible d'acheter tout et n'importe quoi sans nuire au climat. Des promesses mensongères de plus en plus critiquées. La Confédération et le gendarme des annonceurs passent à l'action.

Pour mettre en lumière leur plus grand atout, celui de la durabilité, les entreprises suisses sortent le grand jeu. Le producteur d'eau minérale Valser mise sur le slogan suivant: