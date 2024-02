Une victime a vu son compte en banque s'alléger de 2750 francs. Image: KEYSTONE

Attention à cette arnaque sur Twint

Des fraudeurs ont mis en place une nouvelle méthode pour dépouiller leurs victimes via l'application Twint. Explications.

La RTS a révélé une étrange manigance qui pourrait vous tomber dessus. C'est la bien mauvaise expérience vécue par un homme qui a perdu plus de 2750 francs.

Alors que la victime essayait de vendre un objet sur Facebook, un acheteur intéressé le contacte et l'embobine en prétextant son impossibilité de payer par Twint ou par virement bancaire. Pour pouvoir le payer, l'individu malveillant demande à la victime d'installer l'application PayPal et lui indique qu'une personne appellera pour l'aider à configurer son compte. Par la suite, l'escroc ou un complice se fait passer au téléphone pour un employé de PayPal. Il sollicite des informations, guide l'utilisateur dans des manipulations et lui assure qu'il recevra l'argent le lendemain.

L'affaire est dans le sac et la victime voit son compte en banque, via Twint cette fois, se faire dépouiller. Sans qu'il ne s'en aperçoive, ce sont 14 transactions pour un montant total de 2750 francs qui ont été effectuées.

Que fait Twint?

La RTS explique que l'individu malveillant a réussi à compiler assez d'informations pour accéder au compte Twint de la victime désignée.

Or, comme l'homme le révèle, il n'a jamais divulgué le moindre code à son interlocuteur. Le lésé pointe du doigt Twint et peste pour une meilleure protection. Selon lui, l'application devrait mettre en place une alerte quand il y a une dizaine de transactions du même montant.

Une remarque que Twint assure prendre en compte. D'après les explications données, l'application est sécurisée, confirmant qu'un piratage est possible uniquement si la personne dévoile de nombreuses données personnelles. Ce qui s'est passé dans le cas présent.

Comment réagir à une éventuelle fraude?

La victime s'est fait une raison et ne reverra sûrement plus jamais la couleur de son argent, malgré une plainte déposée auprès des autorités.

On peut se prémunir contre les mauvaises surprises, comme le rappelle la RTS, citant Malika Pessard, juriste à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Cette dernière explique, en trois points, le comportement à adopter dans ces situations.

Activer des options sur Twint pour limiter les transactions et autres manoeuvres automatiques.

Se méfier du moindre prétendu contact avec votre banque. Les établissements bancaires ne vous demanderont jamais votre code ou votre identité par courriel ou téléphone.

Si vous êtes la cible d'un piratage, portez plainte tout de suite auprès de la police et contactez votre banque pour bloquez vos comptes.

