La police vaudoise met en garde contre une arnaque sur Facebook

C'est via le compte TikTok de leur policier «star» E-cop François que les autorités vaudoises ont alerté sur une campagne de phishing qui sévit sur les réseaux sociaux.

La vidéo de prévention a été publiée ce mardi 16 janvier sur le compte TikTok du policier «star» @ecop.françois, qui cumule près de 55 000 abonnés. Par ce biais, la police vaudoise a mis en garde contre une campagne de phishing qui vise les utilisateurs de Facebook.

En quoi consiste l'arnaque? Comme expliqué (entre deux blagues) dans la vidéo, les utilisateurs de Facebook reçoivent un message privé qui indique que leur compte sera supprimé, car il violerait la politique concernant les droits d'auteurs.

Afin d'éviter ce scénario inquiétant, il suffit de cliquer sur un lien et d'entrer ses informations personnelles, dont son mot de passe à plusieurs reprises. Ce faisant, les gens donnent différents mots de passe utilisés à d'autres escients.

E-cop François met alors en garde:

«Evidemment, ce formulaire est un faux et toutes les informations seront envoyées aux escrocs»

Le risque si on tombe dans le panneau est que nos autres comptes soient piratés et utilisés pour arnaquer d'autres personnes.

