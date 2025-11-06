en partie ensoleillé
La Comco va s'intéresser au pain à 99 centimes de Lidl

Le pain à 99 centimes de Lidl entraîne un problème national

La Commission de la concurrence appelée à se pencher sur la baisse spectaculaire des prix du pain qui lance le débat sur les pratiques des géants de la distribution en Suisse.
06.11.2025, 09:2206.11.2025, 09:22
A customer enters the Aldi Suisse branch in Ingenbohl, in the Canton of Schwyz, Switzerland, on August 22, 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Kunde betritt die Aldi Suisse Filliale in Ingenbohl, Kanto ...
Le pain low-cost d’Aldi met le feu aux boulangeries.Image: KEYSTONE

L'association Marchés Equitables Suisse demande à la Commission de la concurrence (Comco) d'enquêter sur la politique des prix bas dans le marché du pain. Elle juge que l'introduction de la livre à 99 centimes, suivie de baisses généralisées, a révélé une situation inéquitable du marché.

L'association qui s'engage pour des marchés équitables et contre les abus de pouvoir de marché en Suisse, veut que la Comco mène une enquête approfondie, «compte tenu des nouveaux indices d'accords anticoncurrentiels et de comportements abusifs sur le marché du pain», annonce-t-elle jeudi.

Pain Lidl à 0.99 centimes.
Image: Lidl screenshot

L'objectif est de mettre fin aux abus par le biais d'une enquête sectorielle sur le marché des céréales, de la meunerie et de la boulangerie. La politique des prix bas sur le marché du pain met clairement en évidence, selon elle, la défaillance structurelle du marché du pain.

Beaucoup de questions

La baisse de prix de la livre à 99 centimes par Aldi Suisse a suscité de vives réactions notamment dans le secteur de la boulangerie. Le public s'est aussi interrogé sur la possibilité d'écarts de prix aussi importants entre un pain artisanal et un pain industriel.

Pour Marchés Equitables Suisse, ces écarts flagrants ne sont pas seulement les symptômes de deux procédés de fabrication très différents, mais surtout ceux d'un comportement abusif sur le marché du pain.

S'aligner sur les prix bas

L'annonce du discounter, suivie pratiquement immédiatement par des baisses chez d'autres grands distributeurs, met en lumière les mécanismes de marché faussés sur les marchés alimentaires suisses, poursuit l'association. Grâce à leur position dominante, ils contrôlent de larges pans de la chaîne de création de valeur et limitent ainsi aussi bien la concurrence en termes de quantité que de prix.

Aldi met Migros et Coop dans l'embarras avec son pain

"Les baisses de prix des détaillants dominants ne sont en aucun cas dues au marché, mais constituent une réaction stratégiquement coordonnée aux prix bas, juridiquement discutables, estime Marchés Équitables Suisse. Ce découplage délibéré des coûts de production réels et des prix de vente est notamment pratiqué par les acteurs dominants du marché. Cela sape la confiance dans une formation des prix équitables, selon l'association. (sda/ats)

