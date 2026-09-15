Les douanes suisses interceptent de fausses pièces très rares

Les douanes suisses ont intercepté un colis contenant des pièces de monnaies suisses contrefaites.

Plus de «Suisse»

Les services douaniers de la Poste ont saisi deux fausses pièces de cinq francs «historiques» au centre de tri postal de Zurich-Mülligen. Datant de 1928, les pièces de monnaie présumées contrefaites se trouvaient dans un colis en provenance de Hong-Kong.

Le 17 août dernier, les douaniers ont examiné les deux pièces suspectes, indique mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF). Bien que leur diamètre correspondait à celui d'une pièce de cent sous authentique, des écarts significatifs ont été constatés au niveau du poids.

Cette pièce authentique de cinq francs de 1928 avait été vendue 30 000 francs suisses aux enchères en 2024. Image: rapp

Les pièces de cinq francs de 1928 sont convoitées par les collectionneurs et les pièces originales de cette année peuvent atteindre une valeur de plusieurs milliers de francs, selon l'OFDF. Selon certaines données, il ne resterait actuellement plus que 200 à 300 anciennes pièces de 5 francs datées d'avant les années 1930. Depuis 1971, la pièce de cent sous n’est plus fabriquée en argent, mais contient essentiellement du cuivre et du nickel.

Le colis était destiné à une adresse dans le canton d’Argovie. Les pièces saisies ont été remises à la police argovienne, qui est désormais chargée de l'enquête. (sda/ats/hun)