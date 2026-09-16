Les gouttes pour les yeux Similasan peuvent à nouveau être vendues aux Etats-Unis. Image: MONTAGE WATSON

Cette célèbre marque suisse n'est plus interdite aux Etats-Unis

En 2023, une autorité sanitaire américaine avait bloqué l’importation de produits homéopathiques pour les yeux fabriqués par l’entreprise suisse Similasan. La procédure est désormais close en faveur de la société argovienne. De nouveaux emplois vont-ils être créés?

Daniel Vizentini Suivez-moi

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Soulagement chez Similasan, le célèbre fabricant de produits homéopathiques établi en Argovie: l’entreprise peut à nouveau expédier ses produits directement de Jonen vers les Etats-Unis. En 2023, l’autorité américaine de contrôle des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), avait bloqué l’importation des produits ophtalmiques de Similasan. Elle avait invoqué des lacunes dans les processus de production.

La procédure ouverte à l’époque est désormais close. Pour Similasan, cette décision représente «une étape importante pour ses activités internationales», explique l’entreprise dans un communiqué. «Les Etats-Unis comptent parmi les marchés importants de l’entreprise», écrit-elle aujourd’hui. Par le passé, Similasan qualifiait même ce marché de plus important pour ses activités.

De nouveaux postes sont déjà à pourvoir chez Similasan

En raison de l’arrêt des importations, Similasan avait dû supprimer 27 de ses 130 postes à Jonen (AG) il y a trois ans. «Nous avons été contraints de réorganiser l’entreprise», expliquait-elle alors. Depuis, la société aurait renoué avec la croissance. Dix nouveaux postes ont été pourvus et deux autres sont actuellement à pourvoir sur le site de l’entreprise, indique désormais Similasan en réponse à nos questions.

Ces deux dernières années, l’entreprise affirme avoir investi plus de dix millions de francs dans l’agrandissement et la modernisation de son site de production:

«Parmi les nouveautés figurent une nouvelle unité de production ainsi qu’une installation de remplissage plus moderne. Ces équipements permettent de répondre à la hausse de la demande internationale pour les produits Similasan et d’accroître la productivité.»

Les travaux de transformation sont désormais terminés et Similasan fonctionne à nouveau avec deux équipes. «La production se concentre actuellement sur les gouttes pour les yeux afin que nous puissions à nouveau répondre durablement aux besoins des différents marchés», précise encore l’entreprise.

2026, une très bonne année pour Similasan

Cette nouvelle positive pour l’entreprise vient s’ajouter à plusieurs autres cette année. En avril, la Confédération a décidé que les prestations de médecine complémentaire, comme celles proposées par Similasan, devaient être prises en charge par l’assurance de base.

Similasan a en outre récemment été désignée «Most Trusted Brand» dans la catégorie des remèdes naturels et de l’homéopathie par des consommateurs interrogés en Suisse. Autrement dit, elle a été désignée comme la marque à laquelle ils font le plus confiance dans ce domaine. Similasan commente:

«Cette distinction souligne que la marque et ses produits continuent de bénéficier d’un degré élevé de confiance et d’acceptation. Cela est particulièrement important sur un marché où la crédibilité, la qualité et un positionnement de marque établi de longue date jouent un rôle essentiel.»

Similasan se réjouit de ces «perspectives positives», selon les termes de l’entreprise. Depuis l’automne dernier, elle commercialise ses produits avec le fabricant zurichois Bio-Strath, au sein d’une organisation commune de vente et de marketing baptisée Nubiosan. (trad. hun)