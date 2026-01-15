Pourquoi cette pièce suisse «exceptionnelle» ne sera pas vendue chez nous

La Suisse se dote de nouvelles pièces de collection en 2026, voici les nouvelles venues.

Swissmint, l'organe fédéral qui frappe la monnaie helvétique, vient de dévoiler de nouvelles pièces pour 2026. Et elles sont nombreuses.

Série de pièces de monnaie suisse 2026

Depuis 2025, le set de pièces de l'année en cours comprend une pièce de 10 francs. Disponible uniquement en coffret, «l'avers représente le portrait d'Helvetia, tourné vers le haut. Le revers présente une couronne de feuilles de hêtre, cet arbre étant le plus répandu en Suisse», écrit Swissmint.



Image: swissmint

En plus des pièces de monnaie suisse en circulation habituelles, les séries annuelles comprennent également la pièce bimétallique de 10 francs, ci-dessous 👇.

Image: swissmint

Ce set est vendu pour 90 francs et a une valeur faciale de 18,85 francs.

Le set cadeau 2026

Swissmint propose également à la vente «une idée cadeau originale et symbolique» avec un coffret des pièces de l'année 2026 ainsi que l'Arbre de vie. La Confédération en dit ceci:

«L'Arbre de Vie, entouré de constellations» est «un symbole de croissance, de protection et de nouveaux départs. Au revers: la Fleur de Vie, symbole d'harmonie est encadrée par les signes du zodiaque.»

Image: swissmint

La valeur faciale du coffret est de 8,85 francs pour un prix de vente de 50 francs. Pour Swissmint, c'est «un précieux souvenir que son destinataire chérira de nombreuses années.»

Médaille exclusive à la Foire mondiale de la monnaie 2026

Enfin, la Suisse participera, du 29 au 31 janvier 2026, à la Foire mondiale de la monnaie à Berlin. Pour célébrer ce qui est «le plus grand salon numismatique du monde», Swissmint proposera une «médaille exceptionnelle» en argent:

«Frappée en argent pur à 999 millièmes, elle pèse 20 grammes et présente un relief de 0,75 mm, soit trois fois la norme habituelle de 0,25 mm. Cette qualité de frappe exceptionnelle confère au dessin une profondeur remarquable.»

Frappée à seulement 600 exemplaires, cette médaille est «numérotée individuellement au laser directement sur sa surface.» Image: swissmint

Mais les numismates risquent d'être déçus. Elle ne sera vendue que durant la foire berlinoise et limitée à un exemplaire par visiteur. (hun)