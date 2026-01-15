beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Argent

Swissmint sort ses pièces de monnaie 2026 et une médaille rare

Pourquoi cette pièce suisse «exceptionnelle» ne sera pas vendue chez nous

La Suisse se dote de nouvelles pièces de collection en 2026, voici les nouvelles venues.
15.01.2026, 11:4415.01.2026, 11:44

Swissmint, l'organe fédéral qui frappe la monnaie helvétique, vient de dévoiler de nouvelles pièces pour 2026. Et elles sont nombreuses.

Série de pièces de monnaie suisse 2026

Depuis 2025, le set de pièces de l'année en cours comprend une pièce de 10 francs. Disponible uniquement en coffret, «l'avers représente le portrait d'Helvetia, tourné vers le haut. Le revers présente une couronne de feuilles de hêtre, cet arbre étant le plus répandu en Suisse», écrit Swissmint.

L&#039;avers représente le portrait d&#039;Helvetia, tourné vers le haut. Le revers présente une couronne de feuilles de hêtre, cet arbre étant le plus répandu en Suisse. La couronne, ouverte vers le ...
Image: swissmint

En plus des pièces de monnaie suisse en circulation habituelles, les séries annuelles comprennent également la pièce bimétallique de 10 francs, ci-dessous 👇.

L&#039;avers représente le portrait d&#039;Helvetia, tourné vers le haut. Le revers présente une couronne de feuilles de hêtre, cet arbre étant le plus répandu en Suisse. La couronne, ouverte vers le ...
Image: swissmint

Ce set est vendu pour 90 francs et a une valeur faciale de 18,85 francs.

La Suisse aura quatre nouvelles pièces en argent (dont une romande)

Le set cadeau 2026

Swissmint propose également à la vente «une idée cadeau originale et symbolique» avec un coffret des pièces de l'année 2026 ainsi que l'Arbre de vie. La Confédération en dit ceci:

«L'Arbre de Vie, entouré de constellations» est «un symbole de croissance, de protection et de nouveaux départs. Au revers: la Fleur de Vie, symbole d'harmonie est encadrée par les signes du zodiaque.»
Coffret de pièces commémorant l&#039;anniversaire de 2026
Image: swissmint
Coffret de pièces commémorant l&#039;anniversaire de 2026

La valeur faciale du coffret est de 8,85 francs pour un prix de vente de 50 francs. Pour Swissmint, c'est «un précieux souvenir que son destinataire chérira de nombreuses années.»

Médaille exclusive à la Foire mondiale de la monnaie 2026

Enfin, la Suisse participera, du 29 au 31 janvier 2026, à la Foire mondiale de la monnaie à Berlin. Pour célébrer ce qui est «le plus grand salon numismatique du monde», Swissmint proposera une «médaille exceptionnelle» en argent:

«Frappée en argent pur à 999 millièmes, elle pèse 20 grammes et présente un relief de 0,75 mm, soit trois fois la norme habituelle de 0,25 mm. Cette qualité de frappe exceptionnelle confère au dessin une profondeur remarquable.»
Médaille exclusive à la Foire mondiale de la monnaie 2026
Frappée à seulement 600 exemplaires, cette médaille est «numérotée individuellement au laser directement sur sa surface.» Image: swissmint

Mais les numismates risquent d'être déçus. Elle ne sera vendue que durant la foire berlinoise et limitée à un exemplaire par visiteur. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici à quel point les incendies tuent en Suisse
Après le drame de Crans-Montana, de nombreux Suisses s'inquiètent des incendies. Les données disponibles montrent que plus de 10 000 feux se déclarent en Suisse chaque année, dont certains connaissent une issue fatale. Le point en graphiques.
Depuis le drame de Crans-Montana, plusieurs personnes en Suisse s'inquiètent du danger représenté par les incendies. La boutique en ligne Digitec Galaxus a, par exemple, vu le ventes de couvertures anti-feu quadrupler pendant les trois premiers jours de 2026; celles des extincteurs ont même été multipliées par cinq, tandis que deux fois plus de détecteurs de fumée ont été achetés au cours de cette même période.
L’article