La Suisse aura quatre nouvelles pièces en argent (dont une romande)

Quatre lacs suisses auront les honneurs des numismates avec l'émission de pièces spéciales en argent.

Swissmint, l'organe fédéral qui émet nos pièces de monnaie, propose régulièrement ce qu'il nomme ses «monnaies spéciales fédérales».

Après le Vreneli en or qui s'est arraché parmi les spéculateurs et les collectionneurs, la pièce pour le Cern ou celle qui commémore le centenaire du célèbre artiste Jean Tinguely, Swissmint annonce la frappe de non pas une, mais quatre nouvelles pièces.

Swissmint rappelle:

«Comptant plus de 1500 lacs et de nombreux cours d’eau, la Suisse est considérée comme le château d’eau de l’Europe. Les lacs sont non seulement des éléments caractéristiques du paysage, mais ils constituent aussi des habitats précieux pour la faune et la flore ainsi que des lieux de détente et d’inspiration très appréciés des êtres humains.»

C'est en partant de ce fait brut que l'institut a prévu quatre nouvelles pièces en argent qui mettront à l'honneur les lacs de Suisse.

La pièce en argent pour le Lac de Lugano. Image: Swissmint

Les deux premières seront émises ce 30 octobre et feront briller le Tessin:

«La série ‹Lacs suisses› de quatre pièces de monnaie spéciales immortalise les eaux suisses en argent.



Consacrées au Lac Majeur et au Lac de Lugano, les deux premières pièces de 20 francs honorent la beauté des deux plans d’eau en argent 999. Elles pèsent 20 g pour un diamètre de 33 mm.» Swissmint.

La future pièce «Lac Majeur». Image: Swissmint

Chaque pièce aura une valeur nominale de 20 francs suisses.

Deux autres pièces «Lacs suisses» prévues

Swissmint ne s'arrêtera pas là et prévoit déjà les deux suivantes pour sa collection lacustre (on n'a pas encore les images):

La monnaie spéciale «Lac Léman» sera émise dans le courant de 2026. La série s’achèvera en 2027 avec la pièce «Lac des Quatre-Cantons».

Concernant leur graphisme, on sera dans la sobriété:

«L’avers des pièces figure les lacs vus du ciel, immobiles et scintillants.

Gravé en caractères courbes et placé au-dessus ou à côté de l’illustration, le nom du lac orne le paysage environnant.»

Swissmint.

