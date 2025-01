Nouvelle année, nouveaux changements: plein de choses vont impacter votre porte-monnaie dès janvier, entre hausses, baisses et nouvelles réglementations. Image: watson

Voici ce qui va impacter votre porte-monnaie en 2025

Avec la nouvelle année arrivent des changements qui auront des conséquences sur votre porte-monnaie. Voici un tour d’horizon des hausses, baisses et nouvelles réglementations prévues dès janvier.

Samuel Thomi / ch media

Plus de «Suisse»

Avec la nouvelle année arrivent des changements qui auront des conséquences sur votre porte-monnaie. Voici un tour d’horizon des hausses, baisses et nouvelles réglementations prévues dès janvier.

L’inflation, qui avait atteint des sommets, recule rapidement, ce qui a un impact positif pour beaucoup. La baisse des taux d’intérêt soulage notamment les loyers indexés.

Du côté des salaires, la situation est plus complexe: avec une inflation qui baisse plus vite que prévu, certains salariés pourraient retrouver en 2025 un gain de pouvoir d’achat après deux années de baisse.

Plus d'argent: les rentes AVS et AI augmentent

Cette année, les rentes du premier pilier augmenteront de 2,9%. Concrètement, la rente minimale de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) passera de 1225 à 1260 francs par mois. Parallèlement, la rente maximale passera de 2450 à 2520 francs. La rente AVS pour les couples s'élèvera désormais à 3780 francs. La dernière augmentation de la rente AVS remonte à deux ans – en 2023, celle-ci a été adaptée pour la dernière fois à l'évolution des prix et des salaires.

Dans ce contexte, l'augmentation de la rente AVS a également des répercussions sur la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP): en 2025, la déduction de coordination dans le régime obligatoire LPP sera relevée à 26 460 francs et le seuil d'entrée passera à 22 680 francs.

Allocations familiales plus élevées

Les montants minimaux fixés par la Confédération pour les allocations familiales seront augmentés début 2025:

L’allocation pour enfants passe de 200 francs à 215 francs par mois.

L’allocation de formation augmente de 250 francs à 268 francs.

Ce sont les parents qui travaillent dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Glaris, de Soleure, du Tessin, de Thurgovie et de Zurich qui en bénéficieront. Dans les autres cantons, les allocations familiales sont déjà plus élevées que le nouveau montant minimum.

Réforme de l’AVS: l’âge de la retraite des femmes augmente

La réforme de l’AVS entre dans sa deuxième phase en 2025. Les femmes nées après 1960 verront leur âge de référence (anciennement « âge de la retraite ») augmenter progressivement pour atteindre 65 ans en 2028, s’alignant ainsi sur celui des hommes.

Hausse des primes d’assurance maladie

Les primes de l'assurance maladie obligatoire (Lamal) continueront d'augmenter, en 2025, pour tous les groupes d'âge. Cette augmentation sera une fois de plus très forte pour certaines personnes. Concrètement, la prime mensuelle moyenne s'élèvera l'année prochaine en Suisse à 378,70 francs, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.

Les différences sont cependant parfois énormes d'un canton à l'autre:

A Appenzell Rhodes-Intérieures, la prime moyenne est de 257,80 francs (+13,40 CHF).

Dans les zones urbaines, elle dépasse souvent les 400 francs par mois.

En outre, le secteur de la santé connaîtra quelques autres nouveautés au cours de la nouvelle année. A partir de 2025, les assureurs maladie ne pourront par exemple plus poursuivre leurs assurés que deux fois par an. Les cantons pourront en outre céder les actes de défaut de biens pour les primes impayées à partir de juillet 2025.

Les assurés qui ont le libre choix du médecin peuvent en outre désormais passer à un modèle d'assurance alternatif en cours d'année. Le changement de caisse maladie en cours d'année reste toutefois exclu.

Les vols deviennent plus chers: une taxe écologique

Voyager en avion coûtera également plus cher en 2025 : Lufthansa introduira une nouvelle taxe environnementale. Cette mesure vise à répercuter une partie des coûts engendrés par les réglementations écologiques de l’Union européenne. Cette hausse de prix concernera aussi les compagnies suisses Swiss et Edelweiss, qui appartiennent également au groupe allemand.

La nouvelle taxe environnementale sera calculée en fonction de la distance du vol et devrait varier entre 1 et 72 euros, selon des informations communiquées l’été dernier. Lufthansa appliquera cette taxe pour tous les décollages de ses compagnies dans les 27 pays de l’UE, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse. La seule exception concerne les billets achetés via la plateforme eurowings.com, où seuls des prix bruts seront affichés aux clients.

Baisse notable des prix de l’électricité

Après des augmentations parfois massives, en partie dues à la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité baisseront nettement dans de nombreuses régions l'année prochaine. En 2025, les tarifs de l'électricité diminueront en moyenne de 10 %. Cependant, ils resteront toujours plus élevés qu'il y a trois ans, avec des disparités locales importantes.

Les cartes ci-dessous et ci-dessus vous montre comment le prix de l'électricité évoluera dans votre commune à partir de la nouvelle année.

Le shopping transfrontalier devient plus coûteux

La réduction de la franchise douanière avait été demandée par le Parlement fédéral et les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie. Le Conseil fédéral a finalement décidé de la réduire, à partir du 1er janvier 2025, de 300 à 150 francs pour les achats privés à l’étranger. En clair, dès la nouvelle année, les marchandises d’une valeur de 150 francs ou plus devront être déclarées à la douane. Si la valeur totale dépasse cette limite, la TVA suisse sera appliquée sur les biens importés. Cette mesure vise à limiter le tourisme d’achat transfrontalier.

La Suisse va encore plus taxer le tourisme d'achat: vos astuces Vidéo: watson

Sans surprise, cette décision est mal accueillie de l’autre côté de la frontière. L’Allemagne craint une baisse de chiffre d’affaires et envisage déjà des mesures pour continuer d’attirer les consommateurs suisses. Parmi ces mesures: la simplification des démarches pour le remboursement de la TVA allemande grâce à une procédure numérique. Par ailleurs, la limite de 50 euros par achat, introduite en 2019, pourrait être supprimée.

Abaisser davantage la franchise, comme l’avaient proposé certains élus au Conseil des Etats, aurait entraîné une charge disproportionnée pour les services douaniers suisses et les voyageurs, a justifié le Conseil fédéral en octobre. En effet, plus la limite est basse, plus le nombre de déclarations douanières augmente.

Les boutiques en ligne étrangères doivent également payer la TVA

A partir du nouvel an, les fournisseurs en ligne étrangers dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 100 000 francs seront seront soumis aux même conditions que les entreprises ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Jusqu'à une valeur de marchandise de 62 francs (avec un taux de TVA de 8,1%, respectivement jusqu'à 193 francs avec un taux plus bas de 2,1%), aucune taxe à l'importation ne sera toutefois prélevée à l'avenir, car la limite inférieure de TVA de cinq francs est maintenue.

Les douanes renoncent à collecter ces petits montants en raison de frais administratifs disproportionnés. Cette règle s’applique également si une commande plus coûteuse est divisée en plusieurs colis: chaque colis sera évalué individuellement, et non la commande totale effectuée sur la boutique en ligne.

Les salariés pourront déduire leurs frais professionnels

Les personnes salariées auront désormais la possibilité de déduire leurs frais professionnels sous la forme d’un forfait unique dans leur déclaration d’impôts. Ce forfait inclut les frais de repas et autres coûts professionnels. Il ne sera pas nécessaire de fournir de justificatifs pour les dépenses couvertes par ce forfait. Cette nouvelle réglementation s’appliquera également aux impôts cantonaux, mais chaque canton pourra définir le montant exact du forfait.

Cependant, ce forfait ne couvre pas les frais de transport ni les coûts liés à un logement en semaine pour des raisons professionnelles. Les règles actuelles concernant ces déductions spécifiques restent inchangées.

Le tabac coûtera plus cher pour combler le budget fédéral

Pour équilibrer le budget 2025, le Conseil fédéral a réduit certaines dépenses, mais a également décidé d’augmenter modérément les recettes issues de la taxe sur le tabac.

Concrètement, les tarifs d’imposition sur les cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs à rouler et autres produits du tabac augmenteront en 2025, générant 45 millions de francs supplémentaires. Selon l’administration, cela correspond à une hausse d’environ 40 centimes par paquet de cigarettes.

Combler les lacunes rétroactivement

Après de longues attentes, il sera enfin possible de rattraper les cotisations manquées au pilier 3a. Dès 2025, les sommes non versées au cours des dix dernières années pourront être régularisées. Cependant, la première opportunité pour un rachat rétroactif concernera uniquement l’année 2026. Les rachats pour 2025 ou les années antérieures ne seront pas autorisés.

On entend par lacune la différence entre le montant maximal applicable pour l'année concernée et le montant effectivement versé. Pour les personnes qui ne sont pas affiliées à une caisse de pension, les valeurs sont proportionnellement plus élevées. Une autre condition est de disposer dans l'année à lacune comme aujourd'hui d'un revenu professionnel soumis à l'AVS et de verser l'intégralité du montant 3a dans l'année en cours.

En 2025, le plafond des cotisations au pilier 3a sera de 7258 francs (ou 36 288 francs pour les indépendants non-affiliés à une caisse de pension).

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci