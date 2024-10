La passion des footballeurs pour la clope ne s'est jamais éteinte

Voici les effets de la clope à l'effort:

«Quand vous fumez, le monoxyde de carbone, produit par la combustion du tabac, prend la place de l'oxygène au sein des globules rouges chargés de transporter cet oxygène vers les différents tissus. Or quand on fait du sport les muscles ont justement un besoin accru d'oxygène; en le remplaçant, le monoxyde de carbone met alors le coeur et les muscles dans une situation critique. Le lot des fumeurs sportifs, c'est donc l'essoufflement rapide, l'accélération de la respiration et du rythme cardiaque, et même un rétrécissement brutal du calibre des artères.»