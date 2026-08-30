Les infos sur la fusillade à Aarau Vidéo: watson

«Une balle dans la poitrine»: un témoin raconte la nuit d'horreur

Les éléments sur la fusillade qui a fait au moins un mort dimanche matin en Argovie commencent à arriver. Un témoignage glaçant raconte l'horreur.

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Tôt dimanche matin, la police cantonale argovienne a déployé un important dispositif à Aarau (AG). Des coups de feu ont été tirés alors qu’une rave qui accueillait jusqu'à 2500 personnes se déroulait près de l’hippodrome.

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La fête touchait progressivement à sa fin et la plupart des participants se dirigeaient vers la sortie, raconte un témoin à Tele M1.

«En l’espace d’une ou deux minutes, plusieurs détonations ont retenti. La plupart des gens pensaient qu’il s’agissait de pétards ou d’un feu d’artifice, car le bruit y ressemblait.»

Le jeune homme et ses amis n’ont tout d’abord pas compris ce qui se passait, avant que tout le monde ne se mette soudainement à courir.

Ce n’est que lorsque d’autres personnes ont crié qu’il fallait se mettre à l’abri parce que quelqu’un tirait que les participants encore sur place ont cherché refuge derrière le bar ou dans les toilettes. Le témoin s’est quant à lui dirigé vers une sortie de secours lorsqu’il a entendu un nouveau coup de feu.

Il faisait demi-tour, lorsqu’une femme qui se trouvait à côté de lui a soudainement été touchée. Il explique:

«Elle avait reçu une balle dans la poitrine et probablement une balle qui lui avait éraflé le cou»

Selon le jeune homme, la femme a succombé à ses blessures, malgré les tentatives de réanimation de plusieurs personnes présentes. La police n’a encore donné aucune information sur l’identité de la victime. Notre témoin se dit énormément touché:

«Cette femme est morte sous nos yeux. Nous voulions aider, mais nous ne pouvions rien faire»

A l’extérieur, l'homme a rencontré une autre personne blessée par balle. Il est alors allé chercher de l’eau pour la distribuer et a croisé deux autres personnes touchées. La police est finalement arrivée une trentaine de minutes plus tard.

«Ils sont arrivés en criant "Tout le monde, les mains en l’air!"»

Les participants ont alors été évacués, tandis que l’auteur des tirs était toujours en fuite. Le témoin affirme ne pas l’avoir vu.

Les participants à la fête ont ensuite été pris en charge dans la salle de sport toute proche par une cellule de soutien. Ils ont ensuite été interrogés par la police au sujet de l’auteur des tirs. «Toute cette situation était vraiment terrible», raconte le jeune homme. Il dit:

«Je ne m’attendais pas à ça lors d’une rave à Aarau. Je n’aurais jamais imaginé que quelqu’un puisse venir ici et ouvrir le feu.»

La zone était sécurisée dimanche matin. Keystone

Selon la police cantonale argovienne, une personne a perdu la vie et cinq autres ont été blessées, certaines grièvement. L’auteur ou les auteurs sont toujours en fuite. Les recherches se poursuivent. La police n’est pas encore en mesure de fournir d’informations sur le mobile. Un large périmètre autour de l’hippodrome et de la piscine a été bouclé. La population est priée d’éviter le secteur. (trad. joe)