Des policiers patrouillent dans le centre d’Aarau, le 30 août 2026. Keystone

Une fusillade fait plusieurs victimes à Aarau

Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un événement au Schachen.

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Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un événement organisé au Schachen, à Aarau. Il y a eu plusieurs victimes, a indiqué la police cantonale d'Argovie sur la plateforme X.

On ignore encore si cet incident a fait des victimes. On ne sait pas non plus qui a tiré. La police est mobilisée en force. Elle l'a confirmé à Keystone-ATS. Elle a appelé la population à éviter la zone. De plus amples informations suivront.

Selon les informations du journal Blick, les coups de feu ont été tirés vers 3 heures du matin en marge d'une rave organisée à l'hippodrome de Schache. (tib/ats)