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Une fusillade fait plusieurs victimes à Aarau

epa13199560 Police officers patroll a street in downtown Aarau, Switzerland, 30 August 2026. A shooting occurred during an event at the Schachen in Aarau late in the evening of 29 August. Several peop ...
Des policiers patrouillent dans le centre d’Aarau, le 30 août 2026.Keystone

Une fusillade fait plusieurs victimes à Aarau

Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un événement au Schachen.
30.08.2026, 07:2830.08.2026, 07:28

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un événement organisé au Schachen, à Aarau. Il y a eu plusieurs victimes, a indiqué la police cantonale d'Argovie sur la plateforme X.

On ignore encore si cet incident a fait des victimes. On ne sait pas non plus qui a tiré. La police est mobilisée en force. Elle l'a confirmé à Keystone-ATS. Elle a appelé la population à éviter la zone. De plus amples informations suivront.

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Selon les informations du journal Blick, les coups de feu ont été tirés vers 3 heures du matin en marge d'une rave organisée à l'hippodrome de Schache. (tib/ats)

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