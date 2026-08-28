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Une femme masquée a tenté de braquer une poste jurassienne

Une femme masquée a tenté de braquer une poste jurassienne

Vendredi matin, une criminelle armée a fait irruption dans un bureau postal à Breuleux (JU). Elle est repartie les mains vides. Les autorités ont lancé un appel à témoins pour retrouver la fugitive.
28.08.2026, 18:5028.08.2026, 18:50

Le bureau postal des Breuleux (JU) a fait l'objet d'une tentative de braquage vendredi matin. Une personne masquée et munie d'une arme blanche a fait irruption et menacé l'employée. Celle-ci a crié au secours, ce qui a mis en fuite la criminelle, qui est repartie les mains vides et à pied.

La police jurassienne a déployé un important dispositif de recherche, a-t-elle annoncé vendredi soir. Les polices cantonales de Neuchâtel et de Berne ont participé aux efforts. L'Office fédéral de la douane a également été mobilisé, notamment avec un chien de piste pour retrouver la trace de la fugitive. Les autorités ont lancé un appel à témoins. (ag/ats)

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