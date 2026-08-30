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La police allemande se joint aux recherches après la fusillade

Les infos sur la fusillade à Aarau

Vidéo: watson

La police allemande se joint aux recherches après la fusillade

Les recherches se poursuivent après la fusillade survenue à Aarau, qui a fait un mort et cinq blessés. La police allemande participe aux opérations.
30.08.2026, 11:4930.08.2026, 11:49

La police allemande participe aux recherches après la fusillade d'Aarau, qui a fait un mort et cinq blessés, indique dimanche l'agence dpa, citant un porte-parole de la police de Fribourg (D). Il s'agit d'une procédure de routine dans le cadre de la coopération policière, a-t-il précisé.

Le lieu de la fusillade, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, se trouve à moins de 20 km à vol d’oiseau de la frontière allemande. Aucun détail n'a été donné sur les opérations menées en Allemagne. Le ou les auteurs des coups de feu sont activement recherchés.

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Par ailleurs, selon un témoin interrogé par la télévision régionale Tele M1, les premiers coups de feu ont retenti alors que la musique touchait à sa fin et que de nombreux participants se dirigeaient vers la sortie. (tib/ats)

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