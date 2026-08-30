Les infos sur la fusillade à Aarau Vidéo: watson

La police allemande se joint aux recherches après la fusillade

Les recherches se poursuivent après la fusillade survenue à Aarau, qui a fait un mort et cinq blessés. La police allemande participe aux opérations.

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La police allemande participe aux recherches après la fusillade d'Aarau, qui a fait un mort et cinq blessés, indique dimanche l'agence dpa, citant un porte-parole de la police de Fribourg (D). Il s'agit d'une procédure de routine dans le cadre de la coopération policière, a-t-il précisé.

Le lieu de la fusillade, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, se trouve à moins de 20 km à vol d’oiseau de la frontière allemande. Aucun détail n'a été donné sur les opérations menées en Allemagne. Le ou les auteurs des coups de feu sont activement recherchés.

Par ailleurs, selon un témoin interrogé par la télévision régionale Tele M1, les premiers coups de feu ont retenti alors que la musique touchait à sa fin et que de nombreux participants se dirigeaient vers la sortie. (tib/ats)