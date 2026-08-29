Les pompiers en action à Ecublens. Image: KEYSTONE

Le Triathlon de Lausanne annulé ce samedi à cause de l'incendie

L'important incendie qui s'est déclaré vendredi à Ecublens impacte l'organisation du Triathlon de Lausanne. Les courses de samedi ont été annulées.

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Un vaste incendie accompagné d'un fort dégagement de fumée fait rage à Ecublens depuis vendredi soir. Les flammes ont pris dans l'entrepôt de l'entreprise Thévenaz-Leduc, un centre de recyclage de métaux et de déchets industriels.



La police cantonale a mis en place un dispositif de délestage de l'autoroute et la population est priée d'éviter à tout prix ce secteur et le périmètre de l'Ouest lausannois de manière générale. Les résidents ont été invités à fermer les fenêtres et les portes et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

Cette situation a poussé le comité du Triathlon de Lausanne à annuler l’ensemble des courses prévues ce samedi. «Cette décision a été prise en concertation avec les autorités compétentes, avec comme priorité absolue la santé et la sécurité des participantes, participants, bénévoles, partenaires et collaborateurs», écrit le Triathlon de Lausanne sur sa page Instagram. Et d'ajouter:

«Au regard des recommandations sanitaires en vigueur, de la nécessité d’éviter les efforts physiques en plein air et de ne pas surcharger les services d’urgence, il est apparu préférable de ne pas faire converger plusieurs milliers de personnes vers la région lausannoise dans le contexte exceptionnel actuel.»

Le programme du dimanche 30 août est maintenu, du moins pour le moment. «La situation est suivie de près et toute évolution sera communiquée dans les meilleurs délais», indique encore la publication. (asi)