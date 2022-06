Le F-35A a obtenu les meilleurs résultats lors des évaluations, et présente, selon Werner Salzmann (UDC/BE). Image: keystone

Le Conseil des Etats valide les 6 milliards de francs pour acheter des F-35A

Le Conseil des Etats a approuvé, jeudi, les crédits de plus de 9,5 milliards destinés à l'armée, dont les six milliards sont réservés à l'achat des nouveaux avions de combat de F-35A.

6,035 milliards de francs. C'est la somme que le Conseil d'Etat a accepté de débourser, jeudi 2 juin, pour acquérir les 36 nouveaux avions de l'Américain Lockheed Martin, les F-35A. Le prix a été négocié avec le gouvernement américain et est définitif. 120 millions de francs sont nécessaires pour les mesures de construction liées aux avions.

«C'est le seul choix qui s'imposait» Charles Juillard (Centre/JU)

Ces avions doivent remplacer les F/A-18 et les Tiger dont l'espérance de vie arrive à terme en 2030. Selon Werner Salzmann (UDC/BE), la Suisse a besoin de ces nouveaux jets et le peuple a déjà donné son accord à un achat en septembre 2020.

Le F-35A a obtenu les meilleurs résultats lors des évaluations, et présente, selon le Bernois, les qualités suivantes:

Il demande moins d'heures d'entraînement en vol.

en vol. Le nombre de décollages et d'atterrissages sera divisé par deux.

par deux. La consommation de kérosène et les émissions de CO₂ diminueront d'un quart.

Trop coûteux

La gauche a vainement tenté de mettre des bâtons dans les roues au projet. Carlo Sommaruga (PS/GE) aurait voulu renvoyer le projet au Conseil fédéral et attendre les rapports de commission et du contrôle fédéral des finances en cours. Céline Vara (Vert-e-s/NE) a rappelé qu'une initiative populaire s'oppose à cet avion et que les signatures devraient être déposées cet été.

De plus, le coût de l'avion est plus conséquent que ce qui est cité. Et de mentionner notamment le coût du kérosène. Par ailleurs, la Suisse devra participer aux coûts engendrés par la réparation des 845 défauts identifiés. «Un petit chiffre pour un système aussi complexe», a contré la ministre de la Défense Viola Amherd.

Selon Céline Vara, le surcoût total se monte à 25 milliards sur trente ans. «Où prendrons-nous cet argent?» Et Viola Amherd de lui répondre que les Pays-Bas, qui exploitent déjà l'avion, respectent le budget prévu. «Ils n'ont pas eu de mauvaises surprises», a-t-elle argué. De plus, la Suisse ne paiera pas plus que le prix qui a été négocié, a-t-elle assuré. Au final, le crédit a été soutenu par 35 voix contre 8.

Signature des contrats

Au grand dam de la gauche, la Chambre des cantons demande que le Conseil fédéral signe les contrats avec les Etats-Unis avant l'expiration du délai de l'offre le 31 mars 2023. L'initiative «Stop F-35» n'a pas d'effet d'ajournement, a rappelé Werner Salzmann.

En cas de dépassement du délai, la Suisse devra demander une nouvelle offre et cela coûtera plus cher, a souligné ViolaAmherd. Par ailleurs, la Suisse perdra ses créneaux de productions et devra attendre encore plusieurs années avant d'avoir ses avions puisque d'autres pays ont déjà commandé le jet.

Daniel Jostisch (PS/ZH) a, pour sa part, rappelé que le Conseil fédéral lui-même avait indiqué dans son message sur l'armée qu'il attendrait une éventuelle votation sur l'initiative avant de signer les contrats avec les Etats-Unis.

En raison de la guerre en Ukraine et du changement de la situation du point de vue sécuritaire, le débat du Conseil des Etats a été avancé. Le National empoignera le dossier en automne. Et les éventuelles divergences seront également traitées lors de la session de septembre. Ce nouveau calendrier permet de respecter le délai des offres qui échoit au 31 mars 2023. (ats/mndl)