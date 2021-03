Suisse

Armée

Pour 2021, l'armée suisse veut engager plus de femmes



Image: KEYSTONE

En cette journée internationale des droits de la femme, l'armée suisse lance un plan pour faire progresser la proportion de soldates au sein des militaires. Les voici.

L'armée suisse constate encore trop peu de femmes militaires dans ses rangs. 0.9% pour être plus précis. D'où la décision de la conseillère fédérale Viola Amherd, à la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) de lancer un programme qui change la donne.

Les propositions de ce plan se trouvent dans le rapport du groupe de travail «Femmes à l'armée» avec lequel le DDPS collabore. Il a été publié lundi à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femmes.

Créer un service destiné aux femmes

Une des mesures prévoit qu'un service destiné aux femmes soit créé. Les buts de ce service: coordonner les différentes activités dans le domaine de la promotion des femmes à l'armée.

Devenir un point de contact sur les questions égalitaires

Ce service entend devenir le point de contact pour toutes les questions relatives à l'égalité. Les cadres bénéficieront également d'une formation sur les questions d'égalité. Ils pourront ainsi être en mesure d'aborder des thèmes comme la discrimination, le sexisme et la violence et d'identifier les abus suffisamment tôt pour pouvoir réagir de manière appropriée.

Encourager la conciliation de la vie professionnelle et personnelle

En outre, la conciliation entre service militaire, travail, formation et famille doit être encouragée, à travers des mesures de communication et d'information (à l'aide de divers rapports et clips vidéos). Les militaires professionnels doivent avoir la possibilité de travailler à temps partiel et il faut clarifier la question du soutien à l'accueil extrafamilial des enfants, selon le rapport.

Construire des locaux adaptés

Au niveau des hébergements, des travaux de rénovation ou de construction doivent permettre que les locaux des soldates soient adaptés à leurs besoins tout en étant d'une qualité équivalente à ceux de leurs camarades masculins.

Pas de journée d'information obligatoire

En revanche, l'introduction d'une journée d'information obligatoire pour les femmes ne semble pas envisageable, car selon un rapport, il s'agirait d'un nouveau devoir civique nécessitant une modification de la Constitution. L'Office fédéral de la justice (OFJ) partage cet avis.

Une Journée des femmes à l'armée devait être organisée en 2020 et en 2021, ce qui n'a pas pu être possible en raison de la pandémie. Mais on se rassure. Le DDPS prévoit une prochaine Journée des femmes à l'armée qui aura lieu le 4 mars 2022. (ats/mndl)

