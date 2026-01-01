assez ensoleillé-3°
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»

Police officers inspect the area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge leaving people dead and injured, during New Years celebration, in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland ...
Crans-Montana se réveille difficilement d'une nuit de l'horreur en ce 1er janvier.Keystone

Le conseiller d'Etat valaisan en charge de la sécurité a décrété l'état de situation particulière après le drame qui a endeuillé Crans-Montana la nuit du Nouvel An.
01.01.2026, 11:4901.01.2026, 12:28

L'incendie qui a fait plusieurs morts et une centaine de blessés dans un bar Crans-Montana (VS) est «un drame sans précédent pour le Valais qui nous bouleverse», a déclaré jeudi devant les médias à Lens le ministre valaisan en charge de la Sécurité, Stéphane Ganzer.

«Le gouvernement cantonal exprime toute sa solidarité à toutes les personnes touchées par ce drame. Ce qui devait être un rassemblement, une fête, a tourné au cauchemar. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles touchées par ces circonstances dramatiques»
Mathias Reynard, président du Conseil d'Etat

«Comme à notre habitude en Valais, nous allons rester debout tous ensemble avec la solidarité qui nous caractérise», a encore dit Ganzer. Il a appelé à la retenue dans ce moment de douleur, au silence, au respect et à l'écoute de l'autre.

Suivez notre direct:

En direct
Des étrangers parmi les victimes ++ Le Valais en «situation particulière»

Les deux membres du gouvernement ont relevé et salué l'immense engagement et tout le travail de la chaîne des différents secours sur «une scène de chaos». Actuellement, encore une centaine de personnes sont à l'oeuvre sur le terrain, police, pompiers, police scientifique, secouristes, enquêteurs, etc.

Priorité à l'identification des corps

La priorité va à la médecine légale pour l'identification des corps des personnes décédées, a-t-il été souligné. Cela pourrait prendre plusieurs jours voire plus, selon les responsables.

L'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) a engagé tous ses moyens disponibles, selon Reynard. Dix hélicoptères, 40 ambulances et quelque 150 intervenants sanitaires ont été engagés à ce stade, a-t-il détaillé.

Moutier a vécu un Nouvel An historique

La majorité de la centaine de blessés a été acheminée à l'hôpital de Sion, où le plan catastrophe a été activé, toujours selon Reynard. Les hôpitaux universitaires d'autres cantons ont été sollicités, notamment à Lausanne et Zurich. Le président du gouvernement a salué «la très forte solidarité» des cantons voisins.

«Nous sommes bouleversés. Toute notre sympathie va aux victimes et aux familles touchées par cet événement dramatique et douloureux», a pour sa part affirmé la vice-présidente de la commune de Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz. (ats)

Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
de Team watson
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
de Marine Brunner
Incendie à Crans-Montana : ce que l'on sait du bar Le Constellation
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
de Team watson
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Le président de la Confédération reporte son discours de Nouvel An, prévu jeudi midi. Il exprime ainsi son respect pour la souffrance et le deuil des familles des victimes de la grave explosion de Crans-Montana (VS).
Le département de l'Economie, de la Formation et de la Recherche (DEFR) a publié jeudi matin des informations à ce sujet. Le discours de Nouvel An du président ou de la présidente de la Confédération est une tradition. Il est toujours diffusé par les chaînes de la SSR.
L’article