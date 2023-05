Vous avez déjà vu l'armée suisse en action? Ça ressemble à ça

Il y a un peu plus d'une semaine, 4000 militaires suisses, accompagnés de quelques Français, se sont lancés dans un des plus grands exercices militaires de ces dernières décennies. Voici les meilleures images.

Des bâtiments, des hélicos et des blindés dans tous les sens: avec ses 4000 militaires réquisitionnés pour l'occasion, l'exercice Lux 23 de l'armée, qui vient de se terminer, n'a pas fait dans la demi-mesure. A l'heure où, plus loin à l'est, de vrais et féroces combats déchirent le continent européen, la piqûre de rappel de la chose militaire s'invite jusque dans nos calmes campagnes helvétiques.

Infanterie, grenadiers, troupes NBC (nucléaire-biologique-chimique), marins d'eau douce et troupes de sauvetage: tous ont participé. Découvrez dans notre slideshow certaines des meilleures images de l'exercice, qui a duré du 1er au 9 mai.

On imagine la conversation: «Alors tu prends ton bordel et tu cours par-là»; «Oui, sergent». div ter 1

Dans le scénario, un groupe séparatiste terroriste veut... terroriser la Suisse. Tout un programme. Keystone

Ça mitraille sec. div ter 1

Et même de nuit, avec les balles traçantes. On dirait Star Wars. div ter 1

Des militaires français, ici des troupes NRBC (nucléaire-radioactif-biologique-chimique) ont participé à l'exercice. div ter 1

«Bordel, je vois rien du tout avec toute cette buée». Vous avez fait vous-même une semaine d'école de recrue? You know the feeling. div ter 1

Un bateau armé a été engagé dans le canal de la Thielle, entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne. div ter 1

Aux commandes: deux marins d'eau douce. div ter 1

Sur terre, sur l'eau... et dans les airs. div ter 1

Les grenadiers débarquent dans la zone... div ter 1

Des mecs motivés. On dirait. div ter 1

L'exercice a aussi simulé une catastrophe naturelle et engagé des troupes de sauvetage. div ter 1

Objectif: retrouver des blessés dans les décombres et les sortir de là. div ter 1

Celui qui a tiré à la courte paille pour faire le blessé se l'est coulé douce... div ter 1

Le blessé est évacué par hélicoptère. div ter 1

L'exercice a pris fin mardi soir. Prochaine étape? Le nettoyage des flingues, du matériel et des véhicules.