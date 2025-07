Keystone

La délégation des finances exige la transparence sur les F-35

Après la commission de gestion du National, c'est au tour de la Délégation des finances de scanner le programme Air2030. Elle exige de faire la lumière sur le «malentendu» entourant le prix fixe des avions de combat.

Plus de «Suisse»

Tous les yeux sont braqués sur le F-35. La Délégation des finances a annoncé vouloir se pencher en détail sur Air2030. Elle explique que les projets du programme sont complexes et interdépendants. Le volume financier engagé est considérable. En conséquence, ces projets comportent des risques substantiels pour les finances fédérales, soulignent vendredi les services du Parlement.

Alors que le Conseil fédéral a déjà engagé des mesures dans ce cadre, la Délégation des finances estime qu'il faut aller plus loin. Elle demande de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené au malentendu sur le prix fixe du nouvel avion de combat, mais aussi pour limiter les surcoûts prévisibles de plusieurs millions de francs pour les autres projets du programme.

Examination des expertises

Le Département fédéral de la défense (DDPS) doit rendre compte en toute transparence de l’avancement des projets. Il doit présenter une planification réaliste de la suite de la procédure. La Délégation demande également que le département prenne des mesures supplémentaires pour réduire les risques et qu’il se prépare de manière rigoureuse à différents scénarios.

La Délégation des finances salue le fait que le DDPS ait informé le public des problèmes existants lors d’une conférence de presse et qu’il accompagnera désormais davantage les projets au niveau du département. Elle soutient par ailleurs la décision de la Commission de gestion du Conseil national d’examiner le dossier.

Cette dernière veut déterminer si, rétrospectivement, des manquements pouvaient être constatés dans la façon dont le Conseil fédéral a géré la négociation des contrats. Elle va notamment examiner en détail le traitement qui a été fait des expertises relatives à ce prix, ainsi que les informations fournies par le Conseil fédéral à la haute surveillance parlementaire et au public.

Un «malentendu»

La Suisse et les Etats-Unis ne sont pas d'accord sur le prix d'achat de six milliards de francs pour les 36 avions de combat F-35A. Les Etats-Unis invoquent un malentendu et demandent 650 millions à 1,3 milliard de dollars supplémentaires, tandis que la Suisse table sur un prix fixe déjà négocié, a assuré le Conseil fédéral la semaine dernière.

L'achat de nouveaux avions de combat a été acquis d'extrême justesse devant le peuple il y a cinq ans, avec seulement 8500 voix d’écart (50,1% de oui). La gauche avait lancé une initiative pour stopper l'achat de F-35A, mais le texte n'a jamais été soumis au vote.

(ats)