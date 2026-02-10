Pourquoi 238 chars de l'armée suisse ont interdiction de rouler

Des défauts de transmission poussent l’armée suisse à immobiliser ses chars M113, parfois âgés de plus de 50 ans.

L'armée suisse a interdit à la circulation l'ensemble des 238 chars de grenadiers M113. En cause, des défauts techniques au niveau de la transmission latérale, qui peuvent entraîner une perte de la capacité de direction et de freinage.

L'armée suisse annonce l'interdiction de circuler de 238 chars de grenadiers de type M113. Image: KEYSTONE

Cette interdiction, décidée par le chef de la base logistique de l'armée Rolf Siegenthaler, entre en vigueur immédiatement. Elle le restera jusqu'à ce que le défaut soit levé, explique l'armée dans un communiqué publié mardi.

Ce n'est pas la première fois que la flotte de M113 est mise à l'arrêt. La même mesure avait été décidée en décembre 2023, en raison d'un défaut pouvant entraîner la rupture de l’arbre de transmission.

La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans. Leur remplacement est prévu dans le cadre de différents programmes d'armement. (jah/ats)