Pourquoi 238 chars de l'armée suisse ont interdiction de rouler

L'armée suisse met à l'arrêt les chars de grenadiers M113

Des défauts de transmission poussent l’armée suisse à immobiliser ses chars M113, parfois âgés de plus de 50 ans.
10.02.2026, 22:3111.02.2026, 07:15

L'armée suisse a interdit à la circulation l'ensemble des 238 chars de grenadiers M113. En cause, des défauts techniques au niveau de la transmission latérale, qui peuvent entraîner une perte de la capacité de direction et de freinage.

Un soldat court devant un char M113 dans le cadre de la premiere demonstration pratique DEMOEX de l&#039;armee Suisse, sur le theme de la defense mission premiere et traditionnelle de l&#039;armee, ce ...
L'armée suisse annonce l'interdiction de circuler de 238 chars de grenadiers de type M113.Image: KEYSTONE

Cette interdiction, décidée par le chef de la base logistique de l'armée Rolf Siegenthaler, entre en vigueur immédiatement. Elle le restera jusqu'à ce que le défaut soit levé, explique l'armée dans un communiqué publié mardi.

En cas d'attaque, l'armée suisse «n'est pas capable de se défendre»

Ce n'est pas la première fois que la flotte de M113 est mise à l'arrêt. La même mesure avait été décidée en décembre 2023, en raison d'un défaut pouvant entraîner la rupture de l’arbre de transmission.

La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans. Leur remplacement est prévu dans le cadre de différents programmes d'armement. (jah/ats)

