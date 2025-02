Voici les conseillers nationaux les plus extrêmes

Le virus du Covid est devenu plus efficace

Après une première estimation du danger, les spécialistes de la police cantonale ont fait appel à leurs homologues de l'armée. Ces derniers ont examiné l'obus d'une taille de 10,5 cm et ont levé l'alerte. (jah/ats)

Des collaborateurs de la voirie ont trouvé l'obus dans un débarras, lors de travaux de rangement, indique la police argovienne mardi. La police régionale de Lenzburg a été alertée aussitôt et a bouclé immédiatement le périmètre avec l'aide des pompiers, par précaution.

La découverte d'un obus d'artillerie à la voirie de la commune argovienne de Seengen a déclenché l'intervention de la police cantonale, des pompiers et de l'armée, lundi soir. L'objet ne contenait, toutefois, pas d'explosif et l'alerte a pu être levée.

A Seengen, en Argovie, la découverte d’un obus d’artillerie lors de rangements a mobilisé police, pompiers et armée.

Ils veulent brûler des concessionnaires en Suisse et ne sont pas inquiétés

On a trouvé qui se cache derrière Temu en Suisse

Avec ses innombrables colis orange, Temu génère des chiffres d’affaires colossaux. Pourtant, l’entreprise semble économiser sur tout, y compris sur ses bureaux.

On pourrait s’attendre à plus de faste. Après tout, il s’agit d’une entreprise réalisant des centaines de millions de francs de chiffre d’affaires en Suisse et qui fait régulièrement la une des journaux: