Le frère de la présidente des Verts suisse retrouvé sans vie en Italie

Le corps du frère de Lisa Mazzone a été retrouvé mardi 3 juin au large de Celle Ligure, en Italie. Une enquête est en cours.

Le frère de la présidente des Verts suisses, la Genevoise Lisa Mazzone, a été retrouvé mort mardi 3 juin 2025 en Italie. Agé de 41 ans, il a été repêché en mer, au large de Celle Ligure, dans la province de Savone (Ligurie). L’information a été rapportée par la presse italienne et confirmée par le Corriere del Ticino.

Les secours avaient été mobilisés vers 17h20 après l’alerte donnée par des passants qui avaient aperçu un corps flottant. Malgré une intervention rapide, les secours n’ont pu que constater le décès. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les causes.

Celle Ligure, Italie. Image: Shutterstock

Né à Genève, l'homme s’était installé en Italie depuis un certain temps. Il faisait par ailleurs l’objet de poursuites judiciaires dans le canton de Genève. Convoqué en mai dernier pour une affaire familiale, il ne s’était pas présenté à son procès, indique la Tribune de Genève. Son avocat commis d’office, qui n’avait jamais pu établir de contact avec lui, avait informé le tribunal de son départ pour l’Italie et de la rupture de ses liens avec la Suisse et ses proches.

Le Genevois s’était fait connaître, il y a une dizaine d'années, en Suisse romande pour ses propos polémiques aux idées conservatrices, parfois controversées. Il s’exprimait sur des sujets tels que l’école, l’immigration, la souveraineté et les valeurs occidentales, explique ticinonews. Il écrivait notamment pour le site LesObservateurs.ch, un média suisse néo-conservateur, fondé par le sociologue Uli Windisch, et apparaissait ponctuellement sur la plateforme française Egalité & Réconciliation, dirigée par Alain Soral. (jah)