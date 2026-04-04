Le chef de l’armée appelle à un large débat sur la sécurité en Suisse

Le chef de l’armée suisse, Benedikt Roos, plaide pour un débat de société plus large sur les enjeux de sécurité, au-delà de la seule institution militaire.

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Le chef de l’armée suisse, Benedikt Roos. Keystone

Le chef de l'armée Benedikt Roos a plaidé en faveur d'un débat de société plus large sur la sécurité. « Ce n'est pas avec des brochures qu'on parviendra à susciter un tel débat », a déclaré le responsable dans une interview au journal Schweiz am Wochenende.

Il ne s'agit pas seulement de l'armée, mais de la sécurité de la Suisse dans son ensemble. Lorsqu'on lui propose que l'armée retourne au Grütli, il estime que c'est exagéré.

Il a évoqué les anciennes marches pour la paix. « Une marche pour la sécurité, peut-être », a déclaré Benedikt Roos. En tant que fonctionnaire fédéral, il ne peut pas organiser lui-même de manifestations. De telles initiatives pourraient toutefois émaner d’associations issues de différents domaines.

La guerre stimule l'innovation dans le domaine des drones

En ce qui concerne les défis en matière de politique de sécurité, Benedikt Roos a également souligné l’importance croissante des nouvelles technologies. Les drones, en particulier, évoluent rapidement.

«La guerre stimule massivement l’innovation»

La Suisse doit donc se doter de systèmes pouvant être testés et perfectionnés. De nouvelles technologies sont intégrées en permanence. L’armée et Armasuisse travaillent en collaboration avec l’ETH, l’EPFL et des start-ups pour développer leurs propres solutions de drones d’attaque et de défense. Selon le chef de l'armée, les premiers prototypes devraient voir le jour prochainement, puis être testés.

«Notre objectif est de lancer la production industrielle en 2027»

(dal/ats)