Attention à ces changements de lois en août en Suisse

Des hausses de prix chez Sunrise, des vols Swiss pour Tel-Aviv ou encore une nouveauté pour les naturalisations: plusieurs changements vont intervenir le mois prochain.

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Un opérateur de téléphonie mobile augmente ses tarifs, Swiss reprend ses vols vers Tel-Aviv. Ces changements, parmi d'autres, entreront en vigueur en Suisse à compter du 1er août.

Sunrise augmente ses tarifs

À compter du 1er août, Sunrise augmente les tarifs de ses abonnements de téléphonie mobile et d'Internet pour les particuliers et les professionnels. Le forfait mensuel augmente de 1,50 franc par abonnement ; pour les abonnements multiples et combinés, l'augmentation est de 0,75 franc par abonnement supplémentaire.

Pour les marques Yallo et Lebara également, les prix augmenteront de 0,50 à 2,00 francs selon l'abonnement mobile. Pour la plupart des abonnements, l'ajustement s'élèvera à 1,00 franc. Les marques secondaires Swype et Chmobile, ainsi que les offres spécifiques destinées aux clients professionnels, ne sont pas concernées par cette hausse des prix.

Il en va de même pour les offres prépayées et de sécurité à domicile, les services supplémentaires (options) ainsi que les paiements échelonnés pour les appareils, a-t-on précisé.

Prévoyance vieillesse

Afin d’éviter tout problème lors du premier versement de la 13e rente AVS (en décembre 2026), des modifications anticipées de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) entreront en vigueur le 1er août. Jusqu’à présent, la règle voulait que les rentes de la caisse de pension et de l’AVS ne puissent totaliser plus de 85% du dernier salaire AVS.

Si la 13e rente AVS était prise en compte sans ajustement, ce seuil pourrait être dépassé, ce qui entraînerait des réductions des rentes versées par les caisses de pension. Selon le Conseil fédéral, cet ajustement permet d’éviter cette situation à temps.

Des vols Swiss pour Tel-Aviv

La compagnie aérienne suisse Swiss prévoit de reprendre ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv, en Israël, à compter du 1er août. La société mère, le groupe Lufthansa, dessert à nouveau Tel-Aviv depuis juin, bien qu’avec une offre de vols réduite.

Ces derniers temps, Swiss n’avait cessé de prolonger la suspension de ses vols vers Tel-Aviv. Ces modifications d’horaires s’expliquaient par la situation tendue en Iran et dans les pays voisins, suite aux attaques israélo-américaines contre ce pays.

Nouveauté pour les naturalisations

À compter du 1er août, les procédures relatives aux demandes de naturalisation ordinaire seront numérisées. L’échange entre les autorités cantonales compétentes et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pourra désormais s’effectuer par voie numérique plutôt que par courrier postal, a annoncé la Confédération.

Cette mesure vise à optimiser les échanges et les transmissions entre les autorités.

Indemnités de chômage partiel

Compte tenu d’un contexte économique qui reste difficile, le Conseil fédéral a décidé de maintenir la durée maximale de perception des indemnités de chômage partiel (ICP), qui a été portée de 12 à 24 mois. À compter du 1er août, les entreprises pourront donc continuer à percevoir des indemnités de chômage partiel pour leurs salariés pendant une durée maximale de 24 mois.

Cette prolongation s’applique jusqu’au 31 janvier 2027. Selon les prévisions de la Confédération, aucune amélioration notable de la situation sur le marché du travail n’est à prévoir dans un avenir proche.

Cette prolongation vise à préserver les emplois et à éviter une hausse du chômage. Cette mesure offre aux entreprises concernées une plus grande sécurité de planification. (jzs/ats)