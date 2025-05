25 000 cartouches volées en Romandie: «ça fait quand même un peu peur»

Un cambriolage dans un stand de tir jurassien a permis le vol de milliers de cartouches, suscitant l’inquiétude.

Un cambriolage a eu lieu ce week-end dans un stand de tir du canton du Jura, en Suisse. A leur arrivée samedi matin, les membres de la société de tir de Châtillon ont découvert des portes forcées, une vitre brisée et des traces de graisse à fusil, relate Le Quotidien Jurassien.

Le stand de tir La Metteneux. Image: dr

Le plus inquiétant? La disparition d’un stock conséquent de munitions: 25 000 cartouches ont été volées. Le butin appartenait à deux clubs de tir et se trouvait dans un coffre sécurisé, lui aussi fracturé. Les munitions, réparties en caisses métalliques, étaient destinées aux fusils d’assaut suisses Fass-90 et Fass-57, utilisés dans le cadre du service militaire ou des tirs obligatoires.

Des cartouches lors d'un exercice militaire. C'est ce type de munition qui a été volé. Image: KEYSTONE

Interrogé par nos confrères, le président du club, Christophe Beuret, estime le poids du lot à près de 300 kilos, pour une valeur de 7500 francs suisses à l'achat. L'homme confie:

«Cela fait quand même un peu peur. D’autant que ces gens ont l’air de savoir ce qu’ils font»

La question reste entière: que comptent faire les voleurs de ces munitions? Elles qui ne sont pas compatibles avec les armes standard de l’Otan, rappelle le président. Car si on ignore encore (et le saura-t-on un jour?) où ces cartouches ont atterri et par qui elles ont été dérobées, les vols d'armes en Suisse ne sont pas nouveaux.

Un SIG-550, surnommé Fass-90. Image: KEYSTONE

Une enquête de Franceinfo racontait, en 2021, après une série de cambriolages dans des armureries en Suisse, que ces armes, selon la police française, sont rapidement revendues, principalement pour alimenter la criminalité organisée dans les grandes villes françaises, comme Marseille ou Lyon. A l'époque une task force transnationale avait été mise sur pied pour contrer les bandes de pillards. Ces armes avaient servi dans des attaques de fourgons, relatait le site Bon pour la tête.

De quoi nourrir l’inquiétude, même si, pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a filtré. Contactés par nos confrères lundi, ni la police ni le Ministère public ne s’étaient exprimés sur l’enquête en cours.

Pour en revenir au stand de tir, le cambriolage survient au pire moment. Dans deux semaines, c'est le tir fédéral en campagne, un événement traditionnel très couru. Le club touché devra reconstituer son stock en urgence pour y participer. (jah)