beau temps15°
DE | FR
burger
Suisse
armes

Un octogénaire tire deux coups de feu après une dispute

Un octogénaire tire deux coups de feu après une dispute

Un homme âgé de 86 ans a tiré deux coups de feu avec son fusil de chasse contre une voiture, dimanche à Ennenda (GL), lors d'une dispute. Personne n'a été blessé. La police glaronaise a interpellé le tireur.
07.10.2025, 18:1707.10.2025, 18:17

L'octogénaire s'était déjà disputé la veille avec un homme âgé de 32 ans, indique la police cantonale mardi. Le lendemain matin, ce dernier s'est rendu dans la cabane de chasse de l'aîné. Une nouvelle dispute verbale entre les deux hommes a alors dégénéré.

Le retraité s'est emparé de son fusil et a ordonné au trentenaire de s'en aller. Ce dernier est reparti en voiture. L'octogénaire a alors tiré deux coups de feu en direction de l'auto qui s'éloignait.

Les circonstances de la dispute ne sont pas encore connues. Elles font l'objet d'une enquête menée par la police en collaboration avec le Ministère public. Il en va de même des faits incriminés. (sda/ats)

Plus de politique suisse
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
de Alexandre Cudré
Des UDC veulent faire invalider le vote sur l'e-ID à cause de Swisscom
4
Des UDC veulent faire invalider le vote sur l'e-ID à cause de Swisscom
de Kilian Marti
Accusé de «frôler la soumission» avec l'UE, Cassis énerve l'UDC
1
Accusé de «frôler la soumission» avec l'UE, Cassis énerve l'UDC
de Kari Kälin
«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»
6
«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»
de Hanna Hubacher

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
2
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
3
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un nouvel actionnaire de Credit Suisse éconduit par le TF
La Confédération ne paiera pas de dommages-intérêts à un actionnaire de Credit Suisse (CS) suite à la fusion avec UBS. Le plaignant faisait valoir que cette reprise de l'établissement par son concurrent en vertu du droit d'urgence lui avait fait perdre 140 000 francs.
Le Tribunal fédéral a rejeté mardi l'action en responsabilité que cet actionnaire avait intentée aux autorités fédérales.
L’article